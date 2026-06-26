Galicia Fest nunca es «un error»: el festival arranca su segunda edición en Vigo con mucho «flow»

El festival Galicia Fest arrancó este viernes su segunda edición por todo lo alto en el Muelle de Trasatlánticos de Vigo. Una cita que ya se ha consolidado como imprescindible en el panorama musical y que este año reúne a artistas de la talla de Miriam Rodríguez, Coti, La Reina del Flow, Taburete, Álvaro de Luna o Juan Magan, entre muchas otras estrellas.

Cientos de espectadores acudían desde primera hora de la tarde al recinto para disfrutar de una jornada que prometía ser inolvidable. Lo cierto es que este primer día estuvo cargado de ADN gallego. La banda de «power pop» Maryland y Pablo Lesuit, ambos con raíces viguesas, fueron los primeros en pisar el escenario del Galicia Fest en esta nueva entrega que lleva desde el pasado martes con un sold out de abonos. Una vez calentados los motores, la esencia blanquiazul continuó en el escenario al ritmo de Sabela, la exconcursante de Operacion Triunfo 2018 que hace honor a la lengua gallega en sus canciones.

Ana Ortiz y Luisa Sánchez con Pablo Lesuit y los integrantes de la banda Maryland. / FdV

Y llegó el turno de uno de los artistas internacionales más esperados: Coti. El argentino hizo vibrar al público con sus clásicos temas que conquistaron a distintas generaciones, como Antes que ver el sol o Nada fue un error, canción escogida para cerrar el su participación en el evento. El cantautor también lanzó un mensaje de apoyo a las víctimas del terremoto en Venezuela y entre su setlist incluyó el tema Color Esperanza, del que también es creador.

El potencial gallego volvió a ser notable una vez más con Miriam Rodríguez. La extriunfita comenzó con un espectáculo de baile que se extendió durante gran parte de su concierto, en el que hizo un guiño a su paso por el concurso cantando un trozo de What About Us. Momento destacado fue cuando vistió una camiseta personalizada con su nombre del Real Club Celta de Vigo. «¡Vuelve el derbi chavales! Con el permiso de todos los deportivistas, me pongo la camiseta del Celta», proclamaba.

El recinto portuario se llenó de flow en uno de los conciertos más anhelados para la mayoría del público. Los protagonistas de La Reina del Flow cantaron una variedad de temas que volvieron locos a los asistentes.

La serie se convirtió en un fenómeno televisivo a nivel mundial y toda esa energía se hizo visible, tanto en los actores y actrices como en sus fans, que se dejaron la garganta en este espectáculo de dos horas.

Coti y Miriam Rodríguez descorchan el Galicia Fest en Vigo / Marta G. Brea

Tras más de ocho horas de música, los oyentes todavía tenían mucha energía. Así se hizo ver en el concierto de José de Rico, donde no pararon de saltar. El barcelonés cuenta con grandes éxitos electrolatinos y es reconocido por temas como Rayos de Sol, Noche de Estrellas o Te Fuiste.

La cita musical regresa este sábado con Vera Fauna, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena, Taburete, Lori Meyers, Álvaro de Luna y Juan Magan, que pondrá el broche de oro a esta segunda entrega del festival. Todos ellos completan un cartel que suma más de 23,5 millones de oyentes en Spotify.