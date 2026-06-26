La fruta no toca techo, crece un 34,7% y tira del tráfico del Puerto de Vigo hasta mayo

El tráfico de fruta en el Puerto de Vigo alcanzó las 155.263 toneladas hasta el cierre de mayo, lo que supone un crecimiento del 34,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos analizados este viernes por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Vigo. La sesión ordinaria sirvió también para revisar la evolución general de la actividad portuaria y avanzar en proyectos de infraestructuras y servicios. En conjunto, el tráfico de mercancías se situó en 2,1 millones de toneladas, con un descenso del 0,6% en comparación con el ejercicio anterior.

El tráfico de contenedores registró, según la Autoridad Portuaria, los mejores datos de la serie histórica en el acumulado a mayo. En toneladas de mercancía general, los contenedores crecieron un 1,3%, hasta las 1.278.845 toneladas, frente a las 1.262.566 toneladas de 2025. En TEU —es la unidad de medida para un contenedor de 20 pies—, el aumento fue del 0,8%, con 125.968 unidades, de las que 91.292 correspondieron a contenedores llenos y 34.676 a vacíos. La Autoridad Portuaria enmarca estos datos en un contexto internacional marcado por la situación geopolítica y destaca la «solidez» y «resiliencia» del Puerto de Vigo, así como un escenario de «notable estabilidad» en sus tráficos comerciales.

Además, el tráfico de buques creció tanto en número de escalas, con un aumento del 6,8%, como en el tamaño medio de los barcos, que subió un 2,1%. Vigo se mantiene como segundo puerto de España en movimiento de vehículos, con 269.182 unidades, y conserva el primer puesto nacional en pesca, con 10.258 toneladas. Como ya avanzó FARO, el puerto de Killybegs acaba de arrebatar a O Berbés el liderazgo europeo en valor de mercancía, con 156 millones de euros anotados en el ejercicio 2025.

Concesiones

El Consejo de Administración tramitó asimismo dos solicitudes de prórroga concesional vinculadas a la industria naval y a la actividad náutico-deportiva en la ría. En el caso de Astilleros Armón-Vigo, se ha tramitado una solicitud de prórroga de 15 años para la concesión otorgada en 1999 con destino a su factoría naval en la avenida de Beiramar, una medida que la Autoridad Portuaria vincula con el «compromiso» con el empleo y la construcción naval.

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También el Liceo Marítimo de Bouzas, entidad con casi 60 años de trayectoria, ha solicitado una prórroga de 15 años para la concesión otorgada en 1967 sobre los terrenos de dominio público portuario en Bouzas donde se ubica su edificio social. La entidad procederá al cambio de las cubiertas del inmueble y la instalación de placas fotovoltaicas.