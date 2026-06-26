Cultura
A Feira do Libro de Vigo reunirá na Praza de Compostela librarías, autoría e actividades para todos os públicos
A Feira do Libro de Vigo volverá converter a Praza de Compostela nun dos principais puntos de encontro cultural da cidade entre o 1 e o 7 de xullo. A cita, organizada pola Federación de Librarías de Galicia, desenvolverase baixo o lema «Onde florecen os libros» e reunirá durante unha semana librarías, editoriais, autoras, autores e público lector.
O programa combinará a venda de libros nas casetas participantes con presentacións de novidades editoriais, sinaturas de exemplares, encontros literarios e mesas redondas. A organización busca así reforzar o contacto directo entre o sector do libro e a cidadanía, cun formato aberto que mantén a entrada gratuíta durante todos os días da feira.
A programación reserva tamén espazo para o público familiar, con espectáculos e actividades pensadas para achegar a lectura ás crianzas. A feira manterá o horario habitual de mañá e tarde, de 11.00 a 14.00 horas e de 17.00 a 21.00 horas, co tradicional desconto do 10% na compra de libros. A edición deste ano recupera a Praza de Compostela como escenario central, un emprazamento histórico para esta cita literaria en Vigo. As casetas instalaranse na contorna da Alameda, onde se desenvolverán tamén boa parte das actividades paralelas previstas ao longo da semana.
Coa súa celebración, Vigo súmase de novo ao calendario das Feiras do Libro de Galicia, que percorren diferentes vilas e cidades durante a primavera e o verán. A organización destaca que estas citas combinan a actividade comercial das librarías cunha programación cultural que inclúe charlas, encontros coa autoría, presentacións e propostas para todos os públicos.
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