Enma López, la viguesa que quiere arrebatarle la alcaldía de Madrid a Almeida

Una viguesa quiere arrebatarle la alcaldía de Madrid al PP de Almeida. Enma López, actual concejala en el Ayuntamiento madrileño y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE concurrirá a las primarias socialistas, previsiblemente con Reyes Maroto como rival.

Nacida en Vigo, López ha consolidado su peso dentro del PSOE en los últimos años. Funcionaria del Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado y del Cuerpo Técnico de Hacienda, en las elecciones municipales de 2023 formó parte de la candidatura encabezada por Maroto como número tres de la lista y ejerció además como coordinadora de la campaña. Su proyección continuó un año después, cuando el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la incorporó a la Ejecutiva Federal como secretaria de Política Económica. En 2025 amplió sus responsabilidades al asumir también la portavocía adjunta del partido. Ahora, sin embargo, ha dejado el cargo en la Ejecutiva Federal para centrarse precisamente en el proceso de primarias.

Su nombre ya había sonado con fuerza en anteriores ocasiones para liderar el proyecto socialista en la capital. De hecho, antes de las municipales de 2023 fue una de las dirigentes que aparecieron en las quinielas mientras el PSOE mantenía la incógnita sobre la candidatura madrileña.

Frente a ella estará previsiblemente Reyes Maroto, que ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de volver a optar a la Alcaldía. La exministra sostiene que la experiencia acumulada durante el actual mandato la sitúa en una posición sólida para encabezar de nuevo el proyecto socialista y asegura que su equipo ya trabaja en la elaboración del programa electoral.

Pese a ser de Vigo, la trayectoria política de Enma López se ha desarrollado en Madrid. Por eso en una entrevista a FARO el año pasado, cuestionada sobre si se ve en un futuro de regreso a su ciudad natal, fue bastante tajante: «Nunca puedo decir nunca, pero creo que mi futuro está en Madrid». Sin embargo, en declaraciones a El País, sí que pone como ejemplo a Vigo para arrebatarle la alcaldía a Almeida. «En 2007, la primera vez que Abel Caballero fue elegido alcalde, ninguna encuesta daba que ganábamos», subraya López, que formó parte de aquella lista de Caballero.

Malestar en Ferraz

El anuncio de López ha sorprendido a la dirección del PSOE de Madrid al considerar que el movimiento llega antes de que el partido haya abierto formalmente el proceso de primarias, cuyo calendario aún está pendiente de aprobación. Es más, este movimiento ha sentado muy mal en la dirección federal, de la que ella misma es portavoz adjunta. López se ha adelantado al Comité Federal que se celebra este sábado y que aprobará el calendario de las primarias. Entienden que se ha saltado las normas internas y no ha contado con nadie para hacer su anuncio, como confirman en Ferraz.

De esta forma, la carrera por encabezar la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid gana cada vez más aspirantes. La exministra y actual portavoz municipal, Reyes Maroto, confirmó hace meses que volverá a optar a ser la cabeza de cartel del PSOE, pero el anuncio de Enma López apunta a unas primarias más abiertas de lo previsto. Además, en el partido también sitúan en las quinielas a la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, que mantiene el principal pulso parlamentario con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y cuya candidatura se considera muy notable.

Antes de activar las primarias para la candidatura al Ayuntamiento de Madrid deberá completarse el proceso de elección de la dirección regional. La Ejecutiva madrileña tiene previsto reunirse el próximo martes para decidir el momento de la convocatoria.

Más allá de las rencillas habituales de procesos como estos, lo cierto es que una viguesa quiere confrontar con José Luis Almeida, que gobierna actualmente con una cómoda mayoría absoluta, e intentar recuperar para la izquierda la alcaldía de Madrid.