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La educación concertada pide igualdad: «La reducción de carga lectiva no se va a aplicar a nuestros docentes»

Decenas de representantes se han concentrado frente a la jefatura de Educación en Vigo para exigir sus complementos salariales o la convocatoria de la Mesa Tripartita de negociación entre Xunta, patronal y profesorado

La educación concertada protesta frente a la Xunta por sus condiciones laborales.

La educación concertada protesta frente a la Xunta por sus condiciones laborales.

Alba Villar

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Elena Villanueva

Continúan las movilizaciones en el sector educativo en Vigo. Este viernes fue el turno de la educación concertada, donde representantes sindicales, docentes y familias se concentraron a las puertas de la jefatura territorial de la Xunta en la ciudad para trasladar las reivindicaciones «legítimas» que afectan a casi 7.000 profesores en la comunidad.

Las protestas iban desde la carga lectiva a complementos salariales o pagas extras y a las reuniones de la Mesa Tripartita (Xunta, profesorado y patronal al frente de los colegios), que califican de meramente «informativas» de los planes de la Consellería. «No cumple su función de ser organismo de negociación, sino de información que le interesa a la Consellería», esgrimen.

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Denuncian que «las medidas de reducción de carga lectiva para la mejora de la calidad educativa no se van a aplicar a nuestros docentes, implicando que nos nuestros centros tendremos profesorado y alumnado de segunda», también urgen el desbloqueo de la Ley de Prespuestos para poder aplicar a sus nóminas el complemento de «equiparación salarial, que hoy en día tiene unas diferencias salariales de más del 10%» y dignificación de los PAS (personal de administración y servicios) que «tiene unas condiciones de miseria».

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