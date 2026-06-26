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Detenido en Vigo por tentativa de homicidio: asestó una puñalada próxima la corazón a otro hombre en una disputa sobre fútbol

Tras herir gravemente a la víctima, el agresor trató de darse a la fuga pero agentes de la Policía Nacional frustraron su huida

Vehículos de la Policía Nacional en la Praza da Princesa de Vigo.

Vehículos de la Policía Nacional en la Praza da Princesa de Vigo. / Policía Nacional

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R. V.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por tentativa de homicidio en el centro de Vigo. Los agentes procedieron a taponar la herida de la víctima, que había recibido una puñalada en el costado izquierdo, próxima al corazón. El agresor emprendió la huida, pero fue detenido pocos minutos después tras ser alcanzado y bloquearle el paso con el vehículo policial.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado día 21, cuando agentes pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría Local de Vigo-Redondela fueron requeridos para acudir a una pelea originada por rencillas derivadas de un partido de fútbol, en la que varios participantes estaban utilizando cinturones y botellas rotas.

Una vez en el lugar, los policías observaron cómo un varón huía mientras la víctima, gravemente herida, lo señalaba como autor de la agresión. Una patrulla asistió al agredido, taponando la herida y realizando compresión para contener la hemorragia, hasta la llegada de los servicios médicos, que lo trasladaron al hospital debido a la gravedad de las lesiones.

Paralelamente, otra dotación inició la persecución del sospechoso, manteniendo contacto visual en todo momento y ordenándole mediante megafonía que depusiera su actitud.

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Finalmente, los agentes lograron alcanzarlo y bloquearle el paso con el vehículo policial, procediendo a su detención. El arrestado fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio.

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