El Corner celebra sus 50 años en Vigo: 15 millones de hamburguesas y media tonelada de patatas fritas

El Corner Hut se ha hecho de oro tras cumplir 50 años. La cadena de restuarantes viguesa celebró este jueves su fiesta de aniversario con un evento privado en el local de la calle Simón Bolívar. Acudió el propio fundador, José Figueiredo, a quien lo acompañaron las personas más allegadas (empleados, clientes y amigos), entre ellas, el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, con quien estudió la carrera de Economía en Vigo.

Figueiredo agradeció, como es habitual en él, el esfuerzo de quienes le han rodeado durante este medio siglo de vida, en el que, según la marca, vendieron 15 millones de hamburguesas, otros tantos perritos calientes y media tonelada de patatas fritas. Se acordó de socios y trabajadores y realizó un repaso por los inicios del Corner, cuyo establecimiento originario se emplazó en 1976 -y hasta el 2021- en el cruce entre las calles Progreso y Velázquez Moreno.

El mítico Corner Hut de Vigo cumple 50 años / Marta G. Brea

«A lo largo de estas cinco décadas, tres generaciones de la familia hemos estado al frente de un negocio que ha sabido evolucionar sin perder su esencia. Cuando abrimos en 1976 nunca imaginamos que llegaríamos a celebrar 50 años rodeados del cariño de tantas personas. Lo que más orgullo nos produce no son las cifras, sino haber formado parte de la vida cotidiana de varias generaciones, ya que como bien dice el 'claim' -lema- que hemos acuñado para nuestro aniversario, poco hay más de Vigo que el Corner», refirió Figueiredo.

Caballero, por su parte, solo tuvo palabras de elogio para el empresario, sobre quien valoró su gran capacidad para mantener en pie lo que supuso entonces el primer negocio de comida rápida de la ciudad olívica. A título personal, el regidor destacó igualmente su integridad y su saber estar, tras lo cual Figueiredo se mostró visiblemente emocionado.

Ambos pronunciaron sus discursos bajo el logo del Corner Hut, que ayer se mostraba diferente: se tapó la palabra 'Hut' con una cortina. Se trató del culmen de una campaña de comunicación desarrollada durante los últimos días y que sirvió de guiño a la ciudadanía viguesa de varias generaciones, que conoce el lugar más como Corner que como Corner Hut. Caballero fue el encargado de destapar finalmente ese 'Hut' antes de dar paso a los pinchos que el restaurante ofreció en el interior del bajo.