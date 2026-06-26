Desembarco británico en Vigo: llega un crucero con 2.000 pasajeros procedentes de Southampton
El 'Arcadia' atracó este viernes en el muelle de Trasatlánticos
Penúltimo crucero del mes en el puerto de Vigo, donde este viernes atracó el británico Arcadia en su segunda visita de la temporada de las tres que tiene programadas.
El Arcadia atracó en el muelle de Trasatlánticos consignado por Pérez y Cía., en una larga escala de 16 horas para que sus 1.980 pasajeros disfrutaran de la última parada de un recorrido de 19 noches desde el puerto británico de Southampton, en el que antes de arribar al muelle vigués lo había hecho en Lisboa, Alicante, Livorno, Civitavecchia, Cartagena, Casablanca y Tánger.
Este buque da trabajo a 858 tripulantes y es uno de los benjamines de la flota de la P&O junto al Aurora, con el que comparte la opción de ofrecer cruceros dirigidos solamente para personas adultas.
Estrenado en 2005, ésta ha sido la visita número 45 al puerto de Vigo de este crucero de 84.342 toneladas brutas y 285 metros de eslora, construido en Italia y amadrinado por la doble campeona olímpica británica Kelly Holmes.
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