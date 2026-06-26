Universidad
La Audiencia ratifica el archivo de la denuncia por acoso sexual contra un profesor de una alumna de Filología y Traducción de Vigo
El exrector Reigosa se comprometió a reactivar el procedimiento disciplinario interno en cuanto se cerrase el procedimiento judicial tal y como establece la normativa de la institución
S.P.
La Sección 5ª de la Audiencia Provincial ratifica el auto de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo (antiguo juzgado de Instrucción número 8) emitido el pasado marzo sobre el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por un delito de abusos sexuales interpuesta por una estudiante contra un profesor de la Facultad de Filología y Traducción.
La sentencia, con fecha del 13 de mayo y contra la que no cabe recurso, rechaza la apelación presentada por la alumna al no apreciar «indicios sólidos» para continuar el procedimiento. Los magistrados indican que de los mensajes del docente aportados por la estudiante, y que según el propio denunciado obedecían a su «especial preocupación» ante su «vulnerabilidad» por ser extranjera, no se puede extraer «ninguna conclusión inculpatoria». Y añaden que el expediente de la Universidad de Vigo se basa en «rumores y declaraciones de otras personas ajenas a los hechos».
El exrector Reigosa, cuyo final de mandato también coincidió con varias denuncias por acoso en Bellas Artes, defendió la actuación de la UVigo desde que el caso de la alumna de Filología trascendió a los medios tras destaparlo GCiencia. Y se comprometió a reactivar el proceso interno en cuanto se cerrase el proceso judicial siguiendo las normativas de la institución.
Suscríbete para seguir leyendo
- «Arrivederci» Nicola: uno de los restaurantes italianos pioneros de Vigo apaga el horno tras casi medio siglo de éxito
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche
- Más de la mitad de las quimioterapias en el hospital Álvaro Cunqueiro ya se programan para el día siguiente para optimizar recursos
- Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos