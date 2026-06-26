La Audiencia ratifica el archivo de la denuncia por acoso sexual contra un profesor de una alumna de Filología y Traducción de Vigo

La Sección 5ª de la Audiencia Provincial ratifica el auto de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Vigo (antiguo juzgado de Instrucción número 8) emitido el pasado marzo sobre el sobreseimiento provisional y archivo de la denuncia por un delito de abusos sexuales interpuesta por una estudiante contra un profesor de la Facultad de Filología y Traducción.

La sentencia, con fecha del 13 de mayo y contra la que no cabe recurso, rechaza la apelación presentada por la alumna al no apreciar «indicios sólidos» para continuar el procedimiento. Los magistrados indican que de los mensajes del docente aportados por la estudiante, y que según el propio denunciado obedecían a su «especial preocupación» ante su «vulnerabilidad» por ser extranjera, no se puede extraer «ninguna conclusión inculpatoria». Y añaden que el expediente de la Universidad de Vigo se basa en «rumores y declaraciones de otras personas ajenas a los hechos».

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El exrector Reigosa, cuyo final de mandato también coincidió con varias denuncias por acoso en Bellas Artes, defendió la actuación de la UVigo desde que el caso de la alumna de Filología trascendió a los medios tras destaparlo GCiencia. Y se comprometió a reactivar el proceso interno en cuanto se cerrase el proceso judicial siguiendo las normativas de la institución.