Arte, conciertos y visitas nocturnas para redescubrir Vigo en la «Noite Branca»

La cultura volvió a tomar este viernes las calles y los museos de Vigo con una nueva edición de la Noite Branca, una cita ya consolidada que en la que se abren gratuitamente hasta la una de la madrugada los principales espacios expositivos de la ciudad con una programación especial que combina arte, patrimonio, música, teatro, talleres, cine y visitas guiadas para todos los públicos. La iniciativa mantiene su apuesta por la gratuidad, la sostenibilidad y la participación ciudadana, con decenas de actividades repartidas por la red municipal de museos y otros centros culturales.

Uno de los grandes focos de la jornada es en el Museo Quiñones de León, donde, además de recorrer sus colecciones permanentes y exposiciones temporales, los visitantes pudieron disfrutar de conciertos, una recreación histórica de una garden party de los años veinte, una instalación artística interactiva, visitas a los jardines históricos e incluso una sesión de cine al aire libre con Padre no hay más que uno 4.

La Casa das Artes también ofreció un amplio programa alrededor de las exposiciones dedicadas a Francisco Miguel y Manuel Colmeiro, acompañado de talleres creativos, magia, laboratorios artísticos y visitas comentadas. El recién inaugurado CMAG también abrió sus puertas con recorridos por su colección de arte gallego contemporáneo, conciertos y actividades en la Fundación Laxeiro.

La programación se completa con propuestas en la Casa Galega da Cultura, el Museo Liste, el Museo Verbum —que acogió una intervención artística participativa-, y el MARCO.

También se sumaron a la Noite Branca el Museo do Mar de Galicia, con acceso gratuito a sus edificios principales durante la noche, y el Museo de Historia Natural, con la muestra Miña nai! Maternidades e crías no mundo animal, además de la Pinacoteca.