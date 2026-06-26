Día Internacional contra el narcotráfico
Alborada y Érguete afean el blanqueamiento del narcotráfico en el audiovisual
El director xeral de Xustiza participó en los actos conmemorativos
Con mucha batalla todavía por dar y en nuevos lugares, pero Galicia sigue celebrando el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Asociaciones como Érguete y Alborada conmemoraron este viernes 26 de junio esta singular fecha poniendo el foco en el blanqueamiento que el mundo del narcotráfico vive en diversos ámbitos.
«Porque algo estamos a facer moi mal como sociedade cando moitas persoas cren que para divertirse ou para esquecer as penas hai que consumir drogas. Ou cando vemos na televisión a famosos chanceando sobre iso, incluso presumindo de consumir ou anunciando casas de apostas, a ruína de moitos menores e maiores. Ou vendo series onde os policías son torpes e malos, mentres o narcotraficante é o guapo e o bo da película. É o mundo ao revés e o peor exemplo posible», relata el manifiesto leído en conmemoración con este acto.
El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, asistió al acto con el que la Fundación Galega contra o Narcotráfico conmemoró esta cita en el huerto ecológico del programa Verdear de la Asociación Alborada en Cabral.
En él se realizó una representación teatral en la que se vinculaban los incendios forestales con los efectos de la droga en la sociedad. A su vez, se realizó una plantación simbólica en la citada huerta.
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