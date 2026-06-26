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Día Internacional contra el narcotráfico

Alborada y Érguete afean el blanqueamiento del narcotráfico en el audiovisual

El director xeral de Xustiza participó en los actos conmemorativos

Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas

Pedro Mina

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R. V.

Vigo

Con mucha batalla todavía por dar y en nuevos lugares, pero Galicia sigue celebrando el Día Internacional contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Asociaciones como Érguete y Alborada conmemoraron este viernes 26 de junio esta singular fecha poniendo el foco en el blanqueamiento que el mundo del narcotráfico vive en diversos ámbitos.

«Porque algo estamos a facer moi mal como sociedade cando moitas persoas cren que para divertirse ou para esquecer as penas hai que consumir drogas. Ou cando vemos na televisión a famosos chanceando sobre iso, incluso presumindo de consumir ou anunciando casas de apostas, a ruína de moitos menores e maiores. Ou vendo series onde os policías son torpes e malos, mentres o narcotraficante é o guapo e o bo da película. É o mundo ao revés e o peor exemplo posible», relata el manifiesto leído en conmemoración con este acto.

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni,(hombre de traje del centro en las fotos del invernadero) asistirá ao acto co que a Fundación Galega contra o Narcotráfico conmemora o Día internacional contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas Na horta ecolóxica do programa Verdear da Asociación Alborada

O director xeral de Xustiza, José Tronchoni,(hombre de traje del centro en las fotos del invernadero) asistirá ao acto co que a Fundación Galega contra o Narcotráfico conmemora o Día internacional contra o Uso Indebido e o Tráfico Ilícito de Drogas Na horta ecolóxica do programa Verdear da Asociación Alborada / Pedro Mina / FDV

El director xeral de Xustiza, José Tronchoni, asistió al acto con el que la Fundación Galega contra o Narcotráfico conmemoró esta cita en el huerto ecológico del programa Verdear de la Asociación Alborada en Cabral.

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En él se realizó una representación teatral en la que se vinculaban los incendios forestales con los efectos de la droga en la sociedad. A su vez, se realizó una plantación simbólica en la citada huerta.

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