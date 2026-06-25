Queja vecinal
Vecinos de Zamáns, en Vigo, preocupados por dos postes tirados en un vial de la parroquia
Los elementos cayeron en las inmediaciones del parque forestal
Vecinos de la zona de Paredes, en la parroquia viguesa de Zamáns, están preocupados por la caída de dos postes, uno de telefonía y otro de electricidad, en vial conocido como subida Os Padróns, en las inmediaciones del parque forestal. Según explican residentes en ese lugar, fue el pasado martes cuando ambos elementos se desplomaron sobre la carretera, sin que hubiese heridos, pero sí complicando la movilidad en la zona. Apuntan, además, que lo sucedido parece deberse a una maniobra intencionada al presentar los postes señales de que habían sido cortados por su parte baja.
Tras dar parte a la Policía Local, una patrulla se personó el martes en la zona, procediéndose a continuación a la instalación de señalización para advertir a los conductores de los riesgos al circular por el vial, ya que además del poste caído, hay varios cables sueltos entre ambos lados de la carretera. Los vecinos reclaman que se lleve a cabo la retirada de los postes para recuperar la normalidad.
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