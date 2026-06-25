Las primeras 500 entradas 'online' del concierto de Deep Purple en Castrelos volaron en 3 minutos
Habrá una segunda tanda, con 500 tickets disponibles en venta web, a partir de las 16 horas
En las taquillas de Castrelos se despacharán otras 4.000 entradas, dos mil por cada turno
Un suspiro. Es lo que han durado las 500 entradas disponibles en la primera tanda de venta online para el concierto en Castrelos de Deep Purple, el próximo 2 de julio.
Desde primera hora de este jueves, la cola virtual ya superaba las 700 personas, y a las 9:03 horas la web para obtener los tickets virtuales ya mostraba el 'sold out'.
La modalidad de compra de los 5.000 pases disponibles para la platea vuelve a ser mixta este año, con dos turnos de adquisión a través de la web vigoenfestas.cliqueo.es de 500 entradas cada uno, y el despacho presencial en las taquillas de Castrelos, con 2.000 boletos cada vez. Los tandas matutinas se abrieron a las 9 horas, mientras que las vespertinas lo harán a las 16 horas.
Cada persona puede adquirir un máximo de 4 entradas, a un precio de 15 euros, presentando DNI de cada uno de los asistentes, ya que son nominativas e intransferibles.
La legendaria banda británica Deep Purple abrirá una programación que cuenta con 14 conciertos y actuaciones en el auditorio al aire libre vigués. Le seguirán: el espectáculo infantil El Pollo Pepe (6 de julio), gratuito; Molotov (16 de julio), 10 euros; la Coral Casablanca (18 de julio), gratis; el espectáculo infantil El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio), gratis; la ópera Carmen (24 de julio), gratis; Chayanne (30 de julio), 15 euros; Noites de Zarzuela (1 de agosto), gratis; el espectáculo infantil el Payaso Tallarín (3 de agosto), gratis; Abraham Mateo (7 de agosto), 10 euros; la ópera Nabucco (9 de agosto), gratis; The Corrs (11 de agosto), 15 euros; Viva Suecia (14 de agosto), 15 euros; Iván Ferreiro (15 de agosto), 10 euros.
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