Las primeras 500 entradas 'online' del concierto de Deep Purple en Castrelos volaron en 3 minutos

Un suspiro. Es lo que han durado las 500 entradas disponibles en la primera tanda de venta online para el concierto en Castrelos de Deep Purple, el próximo 2 de julio.

Desde primera hora de este jueves, la cola virtual ya superaba las 700 personas, y a las 9:03 horas la web para obtener los tickets virtuales ya mostraba el 'sold out'.

La modalidad de compra de los 5.000 pases disponibles para la platea vuelve a ser mixta este año, con dos turnos de adquisión a través de la web vigoenfestas.cliqueo.es de 500 entradas cada uno, y el despacho presencial en las taquillas de Castrelos, con 2.000 boletos cada vez. Los tandas matutinas se abrieron a las 9 horas, mientras que las vespertinas lo harán a las 16 horas.

Cada persona puede adquirir un máximo de 4 entradas, a un precio de 15 euros, presentando DNI de cada uno de los asistentes, ya que son nominativas e intransferibles.

La legendaria banda británica Deep Purple abrirá una programación que cuenta con 14 conciertos y actuaciones en el auditorio al aire libre vigués. Le seguirán: el espectáculo infantil El Pollo Pepe (6 de julio), gratuito; Molotov (16 de julio), 10 euros; la Coral Casablanca (18 de julio), gratis; el espectáculo infantil El Traje Nuevo del Emperador (20 de julio), gratis; la ópera Carmen (24 de julio), gratis; Chayanne (30 de julio), 15 euros; Noites de Zarzuela (1 de agosto), gratis; el espectáculo infantil el Payaso Tallarín (3 de agosto), gratis; Abraham Mateo (7 de agosto), 10 euros; la ópera Nabucco (9 de agosto), gratis; The Corrs (11 de agosto), 15 euros; Viva Suecia (14 de agosto), 15 euros; Iván Ferreiro (15 de agosto), 10 euros.