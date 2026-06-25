Melodías nocturnas
La Orquesta Clásica de Vigo presenta la programación de su nuevo ciclo de verbenas para este verano
Consta de tres citas musicales que recogen una selección de obras interpretadas en las cafeterías y fiestas populares en la primera mitad del siglo XX
El ciclo de conciertos Verbenas na Caridade regresa en su segunda edición con tres citas musicales «de otros tiempos». Un proyecto de la Orquesta Clásica de Vigo que busca llevar «la vieja música de fiesta» a un «espacio desconocido para el gran público de la ciudad». Se trata de la Casa da Caridade, situada en el barrio de O Berbés, que pone el foco en atender a las personas necesitadas del entorno.
El objetivo de estas verbenas es «recoger la tradición de la música ligera, obras interpretadas para los cafés y las fiestas propias de la primera mitad del siglo XX en un formato dilatado que incluirá música, barra de bar y un mercadillo benéfico de la Fundación Casa da Caridade», tal y como señalan desde la organización.
El primer concierto que se desarrolla en el único claustro barroco de Vigo se celebra el próximo miércoles 1 de julio lleva el título de «Zarzuelas de salón». Como su propio nombre indica, consiste en un recorrido instrumental por las zarzuelas de pequeño formato pensadas para ser interpretadas en los salones de la burguesía. Le sigue «A noite recreada», un evento que incluye valses, polcas, mazurcas y pasodobles del sur de Galicia a manos de Alejo Amoedo y su piano. Tendrá lugar a la semana siguiente, el miércoles 8. Para terminar, el día 15 de julio A Clásica propone un viaje en el tiempo por la música de las cafeterías de la ciudad olívica a través del espectáculo «Orquestina».
La venta de entradas está disponible de manera online por 13,80 euros, mientras que en taquilla el coste será de 15 euros. Las entradas son gratuitas para los menores de 16 años. Los conciertos comienzan a las 21 horas y la apertura de puertas se realizará una hora y media antes, a las 19.30 horas. Durante los conciertos se habilitará un espacio para donar alimentos no perecederos destinados al comedor social de la entidad.
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