O Berbés pierde su histórica corona: el puerto irlandés de Killybegs supera al de Vigo en facturación de pesca fresca

Era cuestión de tiempo porque, por más que el puerto de O Berbés sea la principal referencia europea para la pesca fresca, por más que la heterogeneidad de los productos que ofrece no tenga competencia posible o aunque haya logrado reconvertirse una y otra vez, forzado por factores externos a su actividad, llegó el día de tocar suelo. O de entregar el liderazgo, en este caso. Los muelles que vieron partir a uno de los primeros arrastreros congeladores de Europa (Lemos, 1961), de las potentes parejas de bacaladeros —hoy solo quedan dos, el Lodairo y Monte Meixueiro— o de la afamada flota de los 300, antes de la entrada en la Comunidad Económica Europea (CEE), ya no son los que mayor negocio generan de Europa. Una terminal del norte de Irlanda, Killybegs, ostenta ahora el trono.

Como desgranó FARO, el puerto de Vigo ya había perdido el liderazgo en cuanto a volúmenes, en toneladas descargadas, frente a los de Boulogne-sur-Mer (Francia) y el también irlandés de Castletownbere, al suroeste del país. Pero el pósito galo, aun a pesar 32.500 toneladas anotadas en el ejercicio de 2025, registró un negocio de 92 millones de euros, según los datos divulgados por su director, Alain Caillier, a la prensa local. Si bien O Berbés contabilizó el año pasado 29.264 toneladas —equivale a un retroceso interanual del un 4,2%—, el importe económico quedó necesariamente por encima de los 130 millones de euros, tomando como referencia los valores de ejercicios anteriores de la Autoridad Portuaria de Vigo. Lejos, en todo caso, de los 156 millones de euros de Killybegs.

Extracto del informe anual «Business of Seafood 2025» del BIM / FdV

Los datos

Las cifras de Irlanda son oficiales y acaban de ser difundidas por la agencia estatal Bord Iscaigh Mhara (BIM), responsable del desarrollo de la industria pesquera local y creada al amparo de la Sea Fisheries Act de 1952. Lo ha hecho a través del informe anual de la industria en el que, por cierto, advierte que las cosas seguirán siendo muy complicadas para la pesca extractiva: «Las condiciones en 2026 serán considerablemente más difíciles. Se aplicarán importantes recortes de cuota en varias poblaciones clave y los costes seguirán aumentando». Pero, por lo que respecta al año 2025, el balance fue muy positivo.

En total, en Killybegs se descargaron casi 200.000 toneladas, sobre todo de especies pelágicas (caballa, jurel o arenque), que cotizan a un precio muy inferior a productos de Gran Sol en los que la lonja de Vigo está especializada, como el rape, la merluza o el gallo. El volumen registrado en Irlanda permitió facturar 111 millones de buques de pabellón nacional y otros 45 millones de buques extranjeros, entre ellos una buena remesa de pesqueros de capital gallego. El otro puerto irlandés de referencia para la pesca española de Gran Sol es el de Castletownbere, que se quedó en las 26.283 toneladas y 115 millones de euros de valor. En su caso, la aportación de los barcos de pabellón foráneo fue de 89 millones de euros, frente a los 26 millones de la flota irlandesa.

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Frente a estos registros está el escenario que enfrenta Vigo, sometido a múltiples presiones externas, desde la contracción de las posibilidades de pesca, el veto a los aparejos de fondo en grandes áreas de la costa comunitaria o la falta de relevo generacional. Según los registros actualizados de la Consellería do Mar, divulgados a través de la plataforma Pesca de Galicia, el puerto de O Berbés retiene 111 buques con poco más de 43.000 GT de capacidad, expresada en toneladas de arqueo bruto (o gross tonnage). Desde la entrada en vigor de la actual Política Pesquera Común (PPC), validada en 2013, la pérdida de capacidad solo en la terminal pesquera olívica acaricia el 21%.