Nueva oferta de bar terraza en la fachada marítima de Vigo: el Universal abrirá al público este sábado 27 de junio

Vigo se prepara para recuperar uno de los enclaves más emblemáticos de su fachada marítima. El Grupo Silabario abrirá oficialmente al público este sábado 27 de junio, a las 12.00 horas, el Universal, situado en la Rúa de Cánovas del Castillo, 28, un proyecto que supone el «renacimiento de un espacio histórico de la ciudad». Bajo la dirección de Goretti Álvarez y con el sello del chef Alberto G. Prelcic en la cocina, el grupo extiende su filosofía gastronómica «hacia un formato más dinámico, abierto y conectado con el pulso de la calle», ha destacado la empresa en un comunicado. El nuevo Universal se integra en el hotel AC Palacio Universal y «reinterpreta el espíritu del antiguo local desde una mirada contemporánea, con una apertura directa a la ría y al ritmo social de Vigo».

Una de las principales novedades será la recuperación de su icónica terraza en la calle Montero Ríos, que permaneció sin actividad durante años y que ahora vuelve bajo el concepto de bar terraza. Goretti Álvarez y Alberto G. Prelcic destacan la carga simbólica de esta apertura para el grupo y para la ciudad. «Hay enclaves que forman parte directa de la memoria colectiva de Vigo, y el Universal es uno de ellos. Para nosotros, asumir la gestión de este espacio integrado en el hotel AC Palacio Universal supone un orgullo, pero también un reto. Recuperar la vida de su icónica terraza en Montero Ríos era una deuda que queríamos saldar con la ciudad», señalan.

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Ambos subrayan, además, la vocación abierta del nuevo proyecto. «Nuestra ilusión es que el Universal sea una casa acogedora y accesible para todo el mundo; un lugar donde convivan quienes programan un almuerzo especial con quienes improvisan un tardeo frente a la ría sin necesidad de reserva previa», añaden. En el plano culinario, Alberto G. Prelcic traslada el rigor técnico del Grupo Silabario a un formato más directo e informal, basado en raciones escogidas para situar en el centro de la mesa y compartir. La propuesta gastronómica «conectará la tradición gallega con sutiles toques de vanguardia, siempre a partir de producto atlántico».