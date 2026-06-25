Una niña de 10 años se golpea la cabeza tras romperse la tirolina de un parque en Vigo
El suceso ocurrió este miércoles por la tarde en Navia
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Una niña de 10 años resultó herida tras romperse la tirolina del gran parque infantil de Navia este miércoles por la tarde. La menor cayó al suelo y se golpeó en la cabeza, por lo que fue trasladada al hospital para una mejor observación.
El suceso ocurrió pasadas las 20.00 horas del día de San Juan, cuando se quebró la cadena de la tirolina del parque situado en la calle Teixugueiras mientras una pequeña de 10 años realizaba un viaje, según han informado a FARO fuentes oficiales.
Hasta el lugar, acudieron agentes de la Policía Local de Vigo y una ambulancia del 061, que trasladó a la niña al Hospital Álvaro Cunqueiro.
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