Poco más de la mitad de los pisos turísticos registrados en Vigo tienen visibilidad: más de 900 no se pueden encontrar en las principales plataformas de búsqueda

El fenómeno de los alojamientos turísticos en pisos y casas particulares empezó a crecer en Vigo como la espuma desde 2018. Cada año, las estadísticas reflejaban que los propietarios que preferían destinar sus inmuebles a un uso vacacional y no de larga estancia iban en aumento, convirtiendo a la ciudad olívica en la urbe de Galicia con más viviendas de uso turístico registradas ante la Xunta, una cifra que en el verano de 2025 llegó a rozar los 2.500 inmuebles, pero que desde entonces ha ido cayendo prácticamente cada mes, hasta situarse ligeramente por encima de los 2.000.

Sin embargo, no todos ellos son rastreables con facilidad para los turistas que se fijan en Vigo para pasar unos días o sus vacaciones. Así lo reflejan los datos que acaba de actualizar el Instituto Nacional de Estadística (INE) para tratar de medir la propagación de los pisos turísticos, utilizando una técnica que va más allá del puro registro de la Xunta, al realizar un rastreo web por las principales plataformas turísticas online (Booking, Airbnb, etc.) para saber con gran exactitud cuántas se anuncian como potenciales alojamientos, desvelando los datos cerrados a mayo de este año que poco más de la mitad de las registradas, 1.119 que representan un 55%, se pueden encontrar en internet como alternativa vacacional.

Esto supone que algo más de 900 pisos que sí cuentan con el código emitido por la Xunta bien no se estén comercializando en internet, sino que solicitaron la licencia para operar con vistas a hacerlo en algún momento, para anticiparse a posibles restricciones de las administraciones o se tratan de ofertar fuera de internet, con otros anuncios o por el boca a boca. No significa, eso sí, que los inmuebles vacacionales que no están en las plataformas sean ilegales, dado que recientemente el Tribunal Supremo tumbaba la medida del Gobierno central que obligaba a aquellos propietarios de pisos turísticos que querían comercializarse a hacerse con un código emitido por los registradores de la propiedad.

Oferta a la par

La paulatina disminución de las viviendas de turísticas en Vigo, coincidiendo con la decisión del Concello de endurecer las restricciones a través del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y de una ordenanza reguladora propia, ha llevado también a que la oferta de plazas comercializada en internet por las viviendas turísticas haya caído por debajo de las 5.000 coincidiendo con el arranque de la temporada estival, situándose en 4.987, un millar menos que las que había hace 12 meses y 2.000 menos que en verano de 2024.

El retroceso de las plazas disponibles en viviendas particulares supone, por tanto, que se igualen esas camas a las que ponen a disposición de los visitantes que eligen Vigo los hoteles y pensiones, que según los últimos datos publicados por el INE esta semana en la encuesta de ocupación hotelera sitúan la oferta en estos alojamientos también rozando la barrera de los 5.000 espacios, una cifra que a diferencia de lo que está sucediendo con los pisos turísticos, irá creciendo en los próximos meses cuando se culminen los diferentes proyectos hoteleros que están en marcha, con ambiciosas rehabilitaciones como la del hotel Bahía o la apertura de nuevos negocios en el Casco Vello o en la avenida de Madrid.

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A pesar del baile de plazas de alojamiento, todo apunta a que será otro buen verano para el sector turístico vigués, al reflejar los datos de reservas para las fechas más señaladas de julio y agosto que los niveles de ocupación se situarán muy cerca del lleno total.