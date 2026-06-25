El IES Politécnico tiene un gemelo: es digital y capaz de predecir el futuro

Imagine cuánto se podría ahorrar con un sistema que alerte de que la calefacción de un instituto está encendida pero en desuso, que indique cuándo es necesario ventilar o de qué manera se puede conservar mejor el fresco en verano. También que, con una alerta informática, el profesorado se pueda adelantar a un incendio o evitar una evacuación desastrosa. Quizá suena futurista, pero es ciencia del presente.

El departamento de Edificación y Obra Civil del Instituto Politécnico de Vigo acaba de desarrollar, en colaboración con la consellería de Educación y varias empresas tecnológicas, un gemelo digital de todo el recinto. El proyecto sirvió para formar en estas tecnologías a los propios profesores, pero también para que los alumnos de FP aprendan a medir usando equipos de topografía actuales, tengan nociones de robótica y realicen levantamientos en 3D. El próximo curso ya pretenden integrar estas disciplinas en los planes de estudios y formar a otros institutos.

El coordinador de todo el proyecto, el profesor Iván Gómez, explica que el proceso consistió en recorrer el edificio con un escáner estático capaz de emitir un láser a miles de puntos diferentes a la vez. Para la cubierta utilizaron drones. Una vez recopilada la información, la transfirieron a la compañía Nort3D, que realizó una ingeniería inversa del edificio. Diseñaron las partes de forma digital y prepararon todo para poder hacer la maquetación. Es algo que hacen a menudo con empresas de automoción o navales.

En el paso previo intervino la multinacional Topcon, que tienen un delegado comercial en Vigo. Son una marca que controla equipos de geoposicionamiento y de control dimensional. Enseñan a las empresas a usar las tecnologías -como hicieron en el instituto- y les facilitan los medios para llevar a cabo las mediciones.

Estas herramientas están muy de moda y se usa en muchos sectores. «Por ejemplo, los dentistas pueden hacer un gemelo digital de una muela y en poco tiempo tallar la nueva y colocarla», dice Gómez.

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El objetivo que este profesor se marca, además de transmitir el conocimiento, es realizar simulaciones de eficiencia energética. «Probaremos a cambiar persianas, ventilaciones e incluso la fachada (de forma digital) para experimentar y mejorar el edificio», explica.