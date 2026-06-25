García Mateo promete un liderazgo «firme e dialogante» para lograr una Universidad de Vigo «excelente, moderna e de alta calidade»

Carmen García Mateo ya es la primera mujer al frente de la UVigo en sus treinta y seis años de historia. «Un fito excepcional», reconocía «honrada» la nueva rectora, pero que refleja la realidad actual de la «Galicia universitaria y científica del siglo XXI» y constituye una clara señal «do camiño que como sociedade decidimos percorrer».

La catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones tomó posesión de su cargo este jueves junto a los integrantes de su equipo de gobierno en el salón de actos de Económicas, el mismo lugar elegido por Nós Universidade el pasado mayo para arrancar su campaña electoral y, a igual que entonces, ante un auditorio lleno que aplaudió e incluso vitoreó en algunos momentos a la nueva rectora.

Acto de la toma de posesión de Carmen García Mateo como primera rectora mujer de la Universidad de Vigo / Alba Villar

García Mateo prometió su cargo en presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sus homólogos de Santiago y A Coruña, Rosa Crujeiras y Ricardo Cao, el rector saliente, Manuel Reigosa, y el presidente del Consello Social de la UVigo, Ernesto Pedrosa.

Se comprometió a ejercer un liderazgo «firme e dialogante» para alcanzar una UVigo «excelente, moderna e de alta calidade». Y aprovechó la presencia del titular del Gobierno autonómico para pedirle una apuesta «decidida» por las universidades públicas gallegas, ya que para poder «avanzar» necesitan «financiamento e confianza». «O retorno será superior ao investimento», destacó.

La nueva rectora arrancó su intervención subrayando el hecho de ser la primera mujer en ocupar este cargo en la UVigo y tomar posesión acompañada por Rosa Crujeiras, que este mismo año se convertía en la primera rectora de Santiago y de Galicia. Un logro social que comparó con su entrada a principios de los años ochenta en la Politécnica de Madrid, en una carrera donde las alumnas apenas suponían un 5%.

También recordó su trayectoria académica e investigadora dentro de la UVigo, donde ha llegado a combinar la innovación tecnológica, el compromiso con la lengua y la colaboración con expertos de otras disciplinas. «Unha historia persoal que reflicte a evolución deste país e da propia Universidade», comparó.

García Mateo agradeció el apoyo de su familia, de su grupo Nós Universidade y de quienes la respaldaron en las urnas, así como la relación de respeto y cordialidad mantenida con los otros dos candidatos, Belén Rubio y Jacobo Porteiro, ambos presentes en el acto. Y puso en valor el trabajo de todos los rectores anteriores. Además de Reigosa, entre el público también se encontraban Salustiano Mato, Alberto Gago, Domingo Docampo y Luis Espada.

Respecto a los retos de su equipo de gobierno para los próximos seis años, la nueva rectora señaló la financiación, las nuevas demandas sociales, la gobernanza y la adaptación a las tecnologías emergentes. Desafíos que tendrán que «equilibrar» con las funciones esenciales de una universidad: generar conocimiento, transferencia y docencia de calidad.

«Non se trata só de adaptarnos ao cambio, trátase de anticipalo e lideralo. E niso nos xogamos non só o futuro da universidade, senón tamén a capacidade do noso país para medrar e decidir», enfatizó.

García Mateo destacó que los tres campus de la UVigo forman parte de un proyecto común y que la «fortaleza» de la institución reside en esta diversidad y en su capacidad de «responder» desde ella a las necesidades de la sociedad gallega.

También aseguró que para una universidad del siglo XXI el progreso no solo es docencia e investigación, sino también compromiso social, creación de riqueza, acompañamiento profesional, formación a lo largo de la vida y defensa de los valores democráticos, la igualdad de género o la sostenibilidad ambiental. Y añadió que la institución no puede ser «espectadora pasiva» ante los conflictos que asolan el mundo. Reivindicó «a urxencia de loitar pola paz desde as aulas e laboratorios» y abogó por forma a ciudadanos «críticos, tolerante e empáticos» como el mayor antídoto «contra a barbarie».

Dijo tomar el rumbo de una universidad «completa, diversa e conectada co seu tempo», con fortalezas «indiscutibles» en el ámbito tecnológico, la biomedicina, la economía circular, las humanidades y las ciencias sociales, y capaz de «transformar» la sociedad «desde o coñecemento e o talento». Y finalizó su discurso pidiendo a la comunidad universitaria que ondee con ella tres banderas, la del conocimiento y la excelencia, la de la lengua y la ciencia abierta, y la de la modernidad y el progreso.

García Mateo recibió la medalla y el bastón de mando de manos de Manuel Reigosa, quien le deseó muchos aciertos durante su gobierno, porque también lo serán para Vigo y para Galicia. También aseguró sentirse «moi orgulloso» de la Universidad que recibió en 2018 y la que ahora deja en manos de su sucesora, así como del trabajo de todos los integrantes de su «magnífico» equipo.

Reigosa dio gracias a toda la comunidad universitaria, pidió disculpas por los errores cometidos y destacó la colaboración con sus homólogos de Santiago y A Coruña a lo largo de sus dos mandatos: «Somos compañeiros e traballamos para facer unha Galicia mellor».

Rueda aboga por mantener la "colaboración leal" entre las tres universidades

El presidente de la Xunta calificó de «paso adiante fundamental» el nombramiento de García Mateo como primera rectora de la UVigo, que «complementa» el de su homóloga compostelana Rosa Crujeiras, y le deseó «a mellor das sortes» ante el trabajo «moi intenso e tamén moi ilusionante» que tiene por delante.

Alfonso Rueda señaló que las universidades son «parte fundamental» del progreso de Galicia, además del «motor» que la sitúa a la vanguardia internacional en diferentes ámbitos. Y dijo defender desde su gobierno un modelo «público, de calidade e innovación».

Se refirió a las negociaciones del próximo plan de financiación y a la mejora del mapa de titulaciones -«Teremos que acertar», señaló- y, en respuesta a la demanda de García Mateo, comprometió su «leal colaboración» y apoyo a la UVigo. «Recollo ese guante de petición de confianza, fágoo recíproco e estou seguro de que seguiremos chegando a acordos», aseguró.

Rueda también quiso agradecer la «colaboración leal» de Manuel Reigosa y del equipo saliente durante los últimos ocho años. Y abogó por mantener en el futuro la colaboración y la «competencia leal» entre las tres universidades gallegas. «Fago votos para que esa tendencia se manteña», concluyó.

Amplia representación de la política, la cultura, la ciencia y la sociedad gallegas

La investidura de Carmen García Mateo y de su equipo de gobierno, integrado por la secretaria xeral, cinco vicerrectoras y cinco vicerrectores, reunió en el campus vigués a una nutrida representación de la política, la cultura, la ciencia y la sociedad de las tres ciudades con presencia de la UVigo y de toda Galicia.

Al acto, que estuvo amenizado por la cantante y compositora Su Garrido Pombo y el coro de la UVigo, asistieron, entre otros, el alcalde Vigo, Abel Caballero, y varios miembros de la corporación, y el regidor de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, y la vicepresidenta de este mismo organismo, Luisa Sánchez; la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana; la Valedora do Pobo, Dolores Fernández, la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, y el de la RAGC, Juan Lema; el presidente del Consello Económico e Social, Manuel Pérez, y el responsable del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro,

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También estuvieron presentes la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, la nueva secretaria xeral de Emprego, Susana Pérez, la exalcaldesa Corina Porro y representantes del Real Club Celta, entre otros.