Galtaxi, la primera aplicación gratuita para pedir taxi a nivel autonómico que entra en funcionamiento en julio

La Unión Gallega de Taxistas (Ugataxi) presentó este jueves el lanzamiento de la primera aplicación gratuita para solicitar un servicio de taxi que funciona en toda Galicia. Se trata de una plataforma integral para la gestión de este tipo de vehículos, que estará disponible para todos los sistemas operativos a partir del próximo 13 de julio.

El aplicativo cuenta con un sistema de inteligencia artificial que asigna la carrera en función de la cercanía del taxi a la parada, con el objetivo de organizar y dinamizar la movilidad urbana. A su vez, busca acabar con la «competencia desleal de los VTC y particulares en los pueblos rurales», tal y como señala Juan Carlos Sambad, vicepresidente de Ugataxi.

«Es una de las mejores aplicaciones de Europa», proclama. Comenzará a funcionar en Vigo, Santiago y A Coruña y en las zonas de alrededor. La iniciativa también permite solicitar el servicio a través de WhatsApp y la IA responderá automáticamente en el idioma del cliente en función del prefijo del teléfono. También proporcionará el coste estimado del viaje y un enlace a través del que se puede seguir el recorrido en tiempo real y que puede ser compartido.

Además, la propuesta incluye la incorporación de pantallas interactivas en los vehículos con el fin de valorar la calidad del servicio y explicar la ruta al usuario. Por último, se instalarán tótems en puntos estratégicos, como en hoteles, para que el propio cliente pueda solicitar el servicio. Un sistema de colores indicará el tiempo de espera.