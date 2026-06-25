El Galicia Fest arranca este viernes en el Muelle de Transatlánticos: «Vigo es una ciudad vibrante»

Vigo ultima los preparativos para la segunda edición del Galicia Fest, que se celebrará este viernes y sábado, 26 y 27 de junio, en el Muelle de Transatlánticos. La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, visitaron este jueves el montaje del evento, que convertirá la fachada marítima viguesa en uno de los grandes escenarios musicales del inicio del verano.

Durante el recorrido por la zona en la que se instala el festival, Ortiz destacó que el Galicia Fest representa «el vivo reflejo de una prioridad absoluta para la Xunta: el apoyo firme e institucional a la promoción cultural en Vigo». La representante autonómica puso en valor el papel de la ciudad como motor creativo y cultural. «Creemos firmemente en el potencial creativo de esta ciudad. Vigo es una urbe vibrante, abierta y en constante ebullición artística», señaló.

La delegada territorial también recordó la implicación del Gobierno gallego con la agenda viguesa, que definió como «una apuesta estratégica sostenida en el tiempo». «Desde la Xunta de Galicia seguimos impulsando grandes citas que vertebran nuestra identidad y atraen las miradas de miles de personas», indicó. En esa línea, la Xunta enmarca su apoyo al Galicia Fest dentro de una programación cultural más amplia en la ciudad, en la que también figuran eventos como el festival de danza urbana Vigo Porté, Son e Mar, WakeUp, Underfest, MusicaV, Mar de Galicia o el certamen Megaestrelas, enfocado a la promoción del talento joven local.

Por su parte, Luisa Sánchez destacó que Vigo se prepara para vivir «uno de los grandes fines de semana musicales del verano». La vicepresidenta de la Diputación subrayó la expectación generada por la cita. «Contamos las horas para que el Galicia Fest convierta Vigo en un punto de encuentro para disfrutar con nuestra gente. El Galicia Fest es la mejor banda sonora para comenzar el verano en Vigo», remarcó.

Sánchez también puso en valor el emplazamiento del festival en el Muelle de Transatlánticos, situado frente a la ría y en pleno corazón de la ciudad. «Pocas ciudades pueden disfrutar de un festival como este en un entorno como el nuestro», afirmó. La representante provincial en Vigo incidió además en la colaboración institucional que hizo posible el evento. Según señaló, el Galicia Fest es «un magnífico ejemplo de lo que somos capaces de conseguir cuando las instituciones colaboran con un objetivo común». En este sentido, destacó la cooperación entre la Diputación de Pontevedra, la Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria de Vigo para consolidar la ciudad como referente en la organización de grandes acontecimientos.

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El cartel del viernes 26 de junio estará formado por La Reina del Flow, Coti, Maryland, Miriam Rodríguez, Pablo Lesuit, Sabela y José de Rico. El sábado 27 será el turno de Álvaro de Luna, Juan Magán, Lori Meyers, Taburete, Carla Lourdes, Fredi Leis, Marlena y Vera Fauna.