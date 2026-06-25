Un falso coche bomba y una toma de rehenes ponen a prueba la seguridad del aeropuerto de Vigo

El aeropuerto de Vigo acogió esta mañana un simulacro de acto de interferencia ilícita en el que se recreó el abandono de un vehículo con explosivos en la zona pública de la terminal y la posterior toma de rehenes de varios pasajeros que esperaban su equipaje. El ejercicio en Peinador, desarrollado sin interferir en la actividad habitual del aeropuerto, permitió activar los protocolos previstos para este tipo de situaciones.

La actuación tuvo como objetivo entrenar al personal implicado en un suceso de estas características y comprobar la correcta implantación de la normativa nacional e internacional en materia de seguridad aérea. Una vez finalizado el operativo, expertos de las entidades participantes comenzaron la evaluación del ejercicio para extraer conclusiones y posibles mejoras ante un incidente real.

El simulacro fue promovido por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y contó con la participación del Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como del Ejército del Aire y del Espacio, Aena, ENAIRE y la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra.

Preparativos del simulacro en el aeropuerto de Vigo. / Cedida

Según informó la organización, el ejercicio llevaba meses preparándose y fue diseñado para desarrollarse en un lugar y momento que no alterasen el normal funcionamiento de las operaciones aeroportuarias. La planificación incluyó también jornadas técnicas formativas previas dirigidas al personal participante.

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Conocida la situación simulada, se activaron los protocolos de seguridad correspondientes y se constituyeron los dispositivos de intervención previstos en la normativa vigente, presididos por el subdelegado del Gobierno en Pontevedra. Tras varias horas de negociación, el simulacro concluyó con la liberación de los rehenes y la detención de los supuestos delincuentes, tras lo cual se desactivaron los dispositivos desplegados.