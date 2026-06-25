La Diputación de Pontevedra transfiere al Concello de Vigo más de tres millones para la grada de Gol

La Diputación de Pontevedra acaba de dar luz verde a la transferencia de 3,4 millones de euros al Concello de Vigo, cantidad que se corresponde con una parte de la cantidad comprometida en el convenio de colaboración firmado entre ambas administraciones para la construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos, cuya financiación se reparten a partes iguales y que exige un desembolso de unos 26 millones.

«Los servicios técnicos provinciales han aprobado, en tiempo y forma, la transferencia, en tan solo 17 días desde que el Ayuntamiento entregó toda la documentación preceptiva», destacan desde la Diputación, contraponiendo este expediente con el tramitado durante el anterior mandato, con el gobierno provincial en manos del bipartito PSOE-BNG: «El plazo contrasta con los más de 850 días que tardó en resolverse el abono de 513.000 euros correspondiente a las obras de las gradas de Marcador y Tribuna, así como a la redacción del proyecto de reconstrucción de la bancada de Gol».

El gobierno provincial quiere dejar claro, también, que en estos momentos no hay pendiente ningún expediente para transferir más fondos, «ya que el Concello de Vigo no ha remitido ni una sola certificación de obra desde el pasado mes de febrero». Un mensaje que llega en clara réplica a las críticas recientes formuladas por el alcalde vigués, Abel Caballero, que acusó a la Diputación de «pufera» asegurando que se estaban retrasando con los pagos comprometidos en el convenio de Balaídos y que solo la liquidez con la que cuenta el consistorio permitía seguir ejecutando la obra sin que se parase.

En estos momentos, ya están instalados los asientos de las primeras filas de la bancada, por lo que el Celta podrá disponer de ellos desde el inicio de la Liga mientras se sigue ejecutando la construcción de la grada, contando de esta forma con casi 800 asientos en esa zona para ponerlos a la venta.

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Además de la obra de Balaídos, la Diputación también destaca que la transferencia de fondos «constata el alto nivel de inversión alcanzado por el actual gobierno provincial, que ha comprometido más de 47 millones de euros para inversiones en Vigo desde que Luisa Sánchez es vicepresidenta y ha puesto en marcha once actuaciones de calado en la ciudad que abarcan tanto el casco urbano como las parroquias». Reclaman, asimismo, que el gobierno municipal de Vigo acepte cofinanciar otras propuestas lanzadas como la construcción de un campo de bésibol, las reformas del auditorio del centro vecinal de Beade, la humanización de Rosalía de Castro, las instalaciones del Club de Remo Virxe da Guía y el pabellón deportivo de Cabral.