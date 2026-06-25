El Concello de Vigo impulsa obras por más de siete millones en Coia: «Hacemos en una semana más que otros gobiernos en cuatro años»

El barrio de Coia, uno de los más populosos de Vigo, concentrará desde la próxima semana una intensa actividad inversora por parte del Concello de Vigo, que prevé activar inversiones por un importe superior a los siete millones de euros. Así lo destaca este jueves el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, poniendo en valor que «hagamos todo esto en una semana cuando otros gobiernos ni siquiera lo consiguieron en cuatro años».

Con un presupuesto de 1,7 millones, el plan de humanizaciones del Concello llegará a tres calles de Coia (Mondariz, Soutomaior y Tomiño), actuaciones que serán una realidad entre finales de este año y principios del que viene y que buscan mejorar la accesibilidad, dar continuidad a tramos de aceras ahora inacabadas, ampliar las zonas verdes y ofrecer más alternativas de aparcamiento a los vecinos, relató Caballero sobre estos proyectos.

Asimismo, también está previsto que arranquen diferentes trabajos para mejorar las condiciones de saneamiento y abastecimiento de los vecinos de cuatro calles del barrio (A Guarda, Pontecesures, Cuntis y Porriño). Estas obras cuentan con un presupuesto de 1,5 millones.

Por último, también está en marcha la redacción del proyecto que permitirá acometer una ambiciosa transformación urbana en la zona del Rocío, que requerirá una inversión de 4,4 millones. El objetivo en este barrio en el que predominan las viviendas unifamiliares es hacer una zona semipeatonal en las calles Rocío, Arriba, Medio, Abaixo y Marín, que se acompañará de una intervención artística diseñada por la reconocida muralista Lula Goce. Caballero destaca que el barrio se convertirá en «una referencia en Europa».

Porta do Sol

Por otro lado, la junta de gobierno local tiene previsto aprobar este viernes el expediente de contratación que permitirá licitar el proyecto de reforma de la fachada de los locales municipales de la Porta do Sol, una actuación que cuenta con un presupuesto de 179.000 euros. El objetivo es que la fachada quede perfectamente integrada en el espacio, generando una imagen mucho más atractiva en el kilómetro cero de Vigo.

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El proyecto no contempla modificar los volúmenes interiores de los locales, sino que la mejora se ceñirá al exterior, estando prevista también la instalación de iluminación ornamental y de una pantalla en la que se ofrecerá información sobre las actividades que se celebren en la Pinacoteca Francisco Fernández de Riego, situada a escasos metros de allí.