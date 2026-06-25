Las colas de madrugada para Deep Purple que te pudiste ahorrar: por la tarde se compraban entradas sin apuros

Más vale prevenir que lamentar. Ese fue el dicho que se aplicaron centenares de personas que esta mañana (muchos desde la madrugada) acudieron al parque de Castrelos para adquirir una entrada para el concierto que ofrecerá Depp Purple en Vigo y que se ponían a la venta este jueves. Esperar no era necesario.

La venta presencial habilitada este jueves por el Concello de Vigo para el concierto de la legendaria banda británica dejó dos imágenes muy distintas: por la mañana, personas que hicieron cola durante horas para hacerse con una de las 2.000 localidades puestas a la venta en taquilla; por la tarde, compradores que acudieron a Castrelos y pudieron adquirir su entrada sin apenas dificultad.

«Aún quedaron algunas entradas sin vender por la mañana, y a estas horas (sobre las 17.30 horas) aún quedan 1.700 localidades», comentó una de las personas que despachan en Castrelos.

La expectación por el concierto del próximo 2 de julio era máxima desde primera hora. Algunos seguidores se acercaron al entorno del auditorio de Castrelos de madrugada para asegurarse una localidad de platea, ante el temor de quedarse sin entrada. Sin embargo, la experiencia de la tarde demostró que la espera no era imprescindible: en el segundo turno presencial, con otras 2.000 entradas disponibles, quienes acudieron a las taquillas pudieron comprar su localidad sin los problemas ni las largas esperas vividas horas antes.

El contraste fue especialmente llamativo porque la venta online sí respondió al patrón esperado de alta demanda. Las primeras 500 entradas telemáticas puestas a la venta a las 9.00 horas a través de la web vigoenfestas.cliqueo.es «volaron en minutos». La cola virtual superaba ya las 700 personas desde primera hora y, pasados unos minutos de las nueve, la página mostraba el mensaje de «Tickets not available». Según señaló el alcalde, Abel Caballero, «la venta telemática se agotó en nueve minutos», una rapidez que el regidor interpretó como «una muestra del éxito» que tendrá el concierto.

Pero esa presión de la web no se trasladó con la misma intensidad a la venta física. El sistema mixto previsto para las 5.000 entradas de platea reservaba dos tandas online de 500 localidades cada una y otras dos tandas presenciales de 2.000 entradas por turno en las taquillas de Castrelos. Por la mañana, el miedo a quedarse sin ticket llevó a muchos aficionados a esperar durante horas. Por la tarde, en cambio, la situación fue mucho más tranquila y quienes se acercaron pudieron hacerse con su entrada.

Estado de las taquillas en Castrelos este jueves por la tarde. / Marta G. Brea

Cada persona podía adquirir un máximo de cuatro entradas, a un precio de 15 euros, presentando el DNI de cada asistente, ya que las localidades son nominativas e intransferibles.

Deep Purple abrirá el próximo 2 de julio la programación de Castrelos, que este verano contará con 14 conciertos y espectáculos. Tras la banda británica llegarán, entre otros, Molotov, Chayanne, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro, además de propuestas gratuitas como la Coral Casablanca, la ópera Carmen, Nabucco o varios espectáculos infantiles.

La conclusión, tras la doble jornada de venta, fue clara: hubo quien sacrificó horas de sueño para asegurarse una entrada, pero la tarde demostró que esas colas de madrugada no hacían falta.