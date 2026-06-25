Más casetas en la Feria del Libro de Vigo, con mucho acento local: activada la cuenta atrás para la 52ª edición

Todo listo para la celebración de la 52ª edición de la Feria del Libro de Vigo, que como es habitual se celebrará en la Praza de Compostela entre el 1 el 7 de julio y que este jueves fue presentada en la casa consistorial en un acto que contó con la presencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y la coordinadora de la Federación de Librería de Galicia, Olaya Tembra, representando al colectivo organizador de un evento que crece respecto a la edición del año pasado al incrementarse en cinco las casetas que estarán a disposición del público, al inscribirse 26 librerías. Habrá, además, un mayor acento local, al confirmar su presencia en la Alameda nueve establecimientos de la ciudad, tres más que en 2025. El pregonero será Manuel Esteban y las casetas abrirán entre las 11:00 y las 14:00 y las 17:00 y 21:00 horas.

Bajo el lema «A porta a universos infinitos», las librerías ofrecerán como es habitual en este tipo de eventos un descuento del 10% en el precio de los libros que se vendan. Abel Caballero quiso poner en valor la Feira del Libro. «Son moi importantes polo que significan, a literatura e esa visión cultural, unha semana de acción cultural intensa e magnífica porque podes visualizar libros, hai charlas, mesas abertas ó público, obradoiros, rutas literarias, recitais, invito a toda a cidade a que vaia alí», concluyó el regidor.

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Por su parte, Olaya Tembra puso en valor que el certamen «sexa unha cita que xa está consolidada no calendario cultural da cidade e que, un ano máis, amosa unha moi boa saúde do sector do libro e o interese crecente da cidadanía por este encontro». La representante de la Federación de Librerías de Galicia agradeció también el compromiso del tejido cultural local y, al igual que Caballero, animó a una participación masiva «para pasear entre as casetas e, sobre todo, apoiar as librerías que desempeñan un papel fundamental na dinamización cultural das cidades».