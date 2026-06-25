Carmen García Mateo toma posesión como primera rectora mujer de la UVigo

Carmen García Mateo ha tomado este jueves posesión de su cargo como rectora de la Universidad de Vigo, la primera mujer en serlo en toda la historia de la institución. El acto se ha celebrado en la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

La catedrática ha calificado de «fito excepcional» convertirse en la primera rectora de la UVigo y ratifica su compromiso con el sistema universitario gallego «e o país ao que servimos». Al mismo tiempo, García Mateo ha prometido un liderazgo «firme e dialogante» para una universidad «excelente, moderna e de alta calidade».

A renglón seguido, le ha pedido al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, una apuesta «decidida» por las universidades públicas gallegas: «O retorno será superior ao investimento».

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