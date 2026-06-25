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Servizos públicos

O BNG denuncia un «recorte clandestino» do mínimo de bombeiros por xornada en Vigo

Xabier P. Igrexas con representantes sindicais dos bombeiros.

Xabier P. Igrexas con representantes sindicais dos bombeiros. / FdV

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R. V.

Vigo

O Bloque Nacionalista Galego alertou este xoves dun «recorte clandestino» no número mínimo de bombeiros por xornada en Vigo, que pasaría de 24 efectivos no ano 2004 a 15 na cobertura ordinaria actual, o que supón unha redución do 37%. A fronte nacionalista advertiu de que a medida foi acordada sen negociación co persoal e que «compromete a seguridade» dos propios bombeiros e da cidadanía. O portavoz municipal do BNG, Xabier P. Igrexas, denunciou esta situación tras manter unha xuntanza con representantes sindicais da CIG e da CUT. «Esiximos a rectificación inmediata desta política temeraria, que insiste en manter nunha insuficiencia estrutural un servizo esencial, porque Vigo sen bombeiros non é segura», afirmou.

Segundo explicou Igrexas, a instrución foi asinada polo subxefe de bombeiros e polo xefe de Seguridade, pero non conta coa sinatura da concelleira delegada, Patricia Rodríguez Calviño, nin foi sometida á Xunta de Goberno Local nin ao resto de grupos da Corporación. A nova cobertura fixa 15 efectivos nas xornadas ordinarias e 12 nas de continxencia, malia que un informe do propio xefe do servizo situaba en 2024 o mínimo operativo en 20 bombeiros e entre 22 e 23 o número óptimo.

O voceiro nacionalista asegurou que esta decisión «instala o servizo na precariedade permanente» e advertiu de que afectará á capacidade de resposta ante emerxencias. O BNG sostén que o recorte busca evitar o peche dun dos dous parques da cidade, unha situación que se repetiu nos últimos anos, e lembra que das 162 prazas de bombeiros só están cubertas ou garantidas 89, polo que case o 45% permanecen vacantes.

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Desde a CIG, Manuel Lopes cualificou a situación de «cóctel molotov» e acusou o Goberno local de «xogar con temeridade coa seguranza da cidadanía». Pola súa banda, Denís Guerra, da CUT, definiu o escenario como «especialmente crítico» e advertiu de que o «mínimo histórico de efectivos e as dotacións incompletas» poñen en «grave risco» tanto o persoal como a veciñanza viguesa.

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