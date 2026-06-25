La asociación As da Industria no organizará en 2027 el festival «O Son da Industria» ni la hoguera de San Xoán

La Asociación Sociocultural As da Industria ha anunciado que no organizará en 2027 ni el festival «O Son da Industria» ni la tradicional fogueira de San Xoán, dos de las principales actividades culturales y festivas del barrio de la Industria. La entidad comunicó la decisión tras celebrar este año la sexta edición del festival, que finalmente será la última.

En un comunicado, la asociación agradece la colaboración recibida para difundir la edición de 2026, que define como una jornada «para recordar con muchísimo cariño» por parte de todas las personas que forman el colectivo. Sin embargo, reconoce que durante la organización de las actividades de este año ya se habían acumulado dificultades, entre ellas el aumento de los costes de materiales y servicios y la falta de relevo en la directiva.

Aun así, la entidad sostiene que el factor decisivo fueron las exigencias administrativas recibidas por parte del Concello de Vigo pocos días antes de la celebración. «La gota que colmó el vaso fueron todas las trabas burocráticas que nos encontramos en el Concello de Vigo a tres días de la celebración, absolutamente desproporcionadas y sin casi margen de contestación», señala el comunicado.

As da Industria asegura que este año presentó «exactamente la misma documentación que en años anteriores», junto con las correspondientes solicitudes. La asociación afirma que llegó a valorar la cancelación de los dos eventos ante la situación generada, con las consecuencias económicas que eso habría supuesto tanto para el propio colectivo como para los grupos ya contratados.

«La indefensión que sentimos en un primer momento fue enorme», explica la entidad, que también apunta al miedo a tener que asumir con fondos propios todos los gastos en caso de una suspensión de última hora. Ese desgaste, unido a lo que califican como una sensación de abandono e injusticia, llevó finalmente a la decisión de no continuar con actividades de esta magnitud.

La asociación lamenta especialmente el impacto que esta medida tendrá en el barrio. Según indica, la zona no cuenta con otra actividad cultural ni festiva más allá de la impulsada por As da Industria. «Nos da mucha pena esta situación, pero sin apoyo institucional de ningún tipo y con continuos palos en las ruedas no nos vemos con fuerzas de seguir», recoge el comunicado.