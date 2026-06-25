Acepta 6 meses de cárcel por estafar a una viguesa al hacerse pasar por el grupo Il Divo

Un ciudadano de origen nigeriano aceptó este jueves una pena de 6 meses de prisión por un delito de estafa al hacerse pasar por el grupo italiano Il Divo para engañar a una viguesa y que le diera 26.000 euros.

La vista, celebrada por videoconferencia, se celebró en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo y se resolvió con un acuerdo de conformidad entre las partes.

Se acordó también la suspensión de la ejecución de la pena de prisión, esto es, no ingresará en la cárcel siempre que abone los 26.000 euros estafados y no vuelva a delinquir en el plazo de dos años.

El hombre contactó con la perjudicada a través de redes sociales haciéndose pasar por integrante dela formación Il Divo, ya que la mujer tenía conocimientos de canto. Le propuso entrar en el negocio y pese a la prudencia de la viguesa diciéndole que ya le daría una respuesta, la presión e insistencia del acusado terminó con la mujer realizándole el ingreso, al hacerle creer que se trataba de un negocio real y seguro.