Política local
Vigo exigirá a la Xunta más fondos para vuelos, sanidad y educación en el próximo pleno
El PP pedirá explicaciones al alcalde por la imputación de la concejala de Seguridad
El pleno ordinario del Concello de Vigo, convocado para el próximo lunes 29 de junio, estará marcado por las reclamaciones del gobierno local a la Xunta de Galicia en materia de transporte, financiación municipal, sanidad y educación, además de por la petición del Partido Popular para que el alcalde, Abel Caballero, explique su decisión de mantener en el cargo a la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez.
La corporación tomará conocimiento de los informes de control financiero correspondientes a 2025 y del Plan Anual de Control Financiero de 2026. Asimismo, se someterá a aprobación la Cuenta General del Concello y de la Gerencia Municipal de Urbanismo del pasado ejercicio.
En el apartado de mociones, el BNG defenderá una iniciativa para la protección y puesta en valor de los montes periurbanos de la ciudad. Por su parte, el grupo socialista presentará cinco propuestas dirigidas a la Xunta. Entre ellas figuran la reclamación de financiación autonómica para la captación de vuelos en el aeropuerto de Peinador, una mayor aportación económica para Vigo por ser la ciudad más poblada de Galicia, medidas para reforzar la atención primaria, actuaciones relacionadas con el Conservatorio Superior de Música y una iniciativa vinculada al Club Celta de Vigo de baloncesto femenino.
En la parte de control, el PP solicitará la comparecencia de Caballero para que dé explicaciones sobre la imputación penal de Patricia Rodríguez por el accidente mortal del saltamontes y sobre su decisión de no cesarla.
Suscríbete para seguir leyendo
- La viguesa Valle Rodríguez, 13,90 en la PAU: «El que me digan que puedo cursar cualquier carrera me agobió bastante»
- Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
- Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
- Paseo de Alfonso se consolida en Vigo como enclave de moda para hostelería y restauración: «El cambio ha sido brutal»
- Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos
- Los menús del día de los supermercados de Vigo «se comen» a los restaurantes
- El tradicional ritual de protección de las hierbas de San Juan
- Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia