Vigo exigirá a la Xunta más fondos para vuelos, sanidad y educación en el próximo pleno

El pleno ordinario del Concello de Vigo, convocado para el próximo lunes 29 de junio, estará marcado por las reclamaciones del gobierno local a la Xunta de Galicia en materia de transporte, financiación municipal, sanidad y educación, además de por la petición del Partido Popular para que el alcalde, Abel Caballero, explique su decisión de mantener en el cargo a la concejala de Seguridad y Fiestas, Patricia Rodríguez.

La corporación tomará conocimiento de los informes de control financiero correspondientes a 2025 y del Plan Anual de Control Financiero de 2026. Asimismo, se someterá a aprobación la Cuenta General del Concello y de la Gerencia Municipal de Urbanismo del pasado ejercicio.

En el apartado de mociones, el BNG defenderá una iniciativa para la protección y puesta en valor de los montes periurbanos de la ciudad. Por su parte, el grupo socialista presentará cinco propuestas dirigidas a la Xunta. Entre ellas figuran la reclamación de financiación autonómica para la captación de vuelos en el aeropuerto de Peinador, una mayor aportación económica para Vigo por ser la ciudad más poblada de Galicia, medidas para reforzar la atención primaria, actuaciones relacionadas con el Conservatorio Superior de Música y una iniciativa vinculada al Club Celta de Vigo de baloncesto femenino.

En la parte de control, el PP solicitará la comparecencia de Caballero para que dé explicaciones sobre la imputación penal de Patricia Rodríguez por el accidente mortal del saltamontes y sobre su decisión de no cesarla.