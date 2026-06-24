Vigo, entre las 22 universidades españolas más sostenibles

La Universidad de Vigo pierde puestos en el ranking mundial que mide el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, pero se mantiene como la única representante gallega y se sitúa en el tramo 401-600.

La clasificación de Times Higher Education incluye este año a un total de 1.646 universidades de 116 países. La UVigo, que en la edición de 2025 aparecía en el tramo 201-300, es la 14ª institución española de las 22 seleccionadas. Y obtiene su mejor clasificación en el Objetivo 9, relacionado con las infraestructuras resilientes, la promoción de una industrialización sostenible y el fomento de la innovación. Aparece en el grupo 101-200.

La UVigo también destaca en el Objetivo 7 por la investigación y la implementación de energías asequibles y no contaminantes, aunque aparece en el tramo 201-300, muy lejos del 72 puesto global alcanzado en el ranking del año pasado.

Y obtiene la misma posición respecto al Objetivo 14, relacionado con la vida submarina.

La presencia española en la clasificación está liderada por la Politécnica de Valencia, que aparece en el tramo 101-200. En el siguiente grupo (201-300) están incluidas IE University, Universidad Europea, Barcelona y Jaén. Y Vigo comparte posición con ESIC University, Pública de Navarra, UCAM, Politécnica de Cataluña y Deusto.

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Santiago y A Coruña, que en 2025 aparecían en los tramos 801-1.000 y 401-600, se caen de la lista de 2026.