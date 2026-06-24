La Transición en los libros de texto de Bachillerato: un proceso positivo, de concordia y ¿sin conflictos?

Los alumnos gallegos de 2º de Bachillerato abordan la Transición como un proceso positivo, pacífico, de colaboración y de consenso, obviando que también existieron conflictos e intereses políticos y sin una visión crítica. Un trabajo desarrollado en la UVigo constata que los actuales libros de texto de la asignatura de Historia de España disponibles en nuestro idioma mantienen este relato hegemónico y además apenas suponen un avance respecto a los publicados en el anterior marco educativo (Lomce).

«Se entiende la Transición como algo positivo y que conduce necesariamente a la democracia. Todavía no han permeado en los libros todos los debates que ya se están dando en la sociedad de hoy en torno a su significado, su valor, sus conflictos o sus problemas. Evidentemente, en este nivel educativo no se puede entrar en una gran profundidad por cuestiones de tiempo y de complejidad. Pero es un proceso que al estar tan cercano y tener un valor tan importante en nuestra realidad actual debería tener un tratamiento particular en Bachillerato. No puede abordarse la Transición de la misma manera que la Edad Media», defiende Amado Tierra Lozano, que ya realizó un trabajo anterior sobre los manuales Lomce y que firma este segundo estudio junto a Adrián Martínez.

Ambos investigadores, que pertenecen al grupo HC1 del campus de Ourense, analizaron el tratamiento de la Transición en los libros de las editoriales con mayor difusión (Anaya, Baía, Santillana y Vicens Vives) editados en 2023 bajo los criterios de la ley Lomloe. Y los compararon con los del año 2016, en el anterior marco legislativo.

Alumnos de 2º de Bachillerato en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el campus de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Todos los manuales coinciden en la idea del consenso y, como muestra de la «afección generalizada al proceso y de un extendido ambiente de concordia y colaboración», aparecen de forma reiterada palabras como «acuerdo» y «diálogo», así como referencias a las citas electorales, la legalización del PCE o los Pactos de la Moncloa.

La democracia en España se plantea como «consecuencia directa» de la Transición y ésta como «camino único» para conseguirla. Hay «una ausencia casi total de crítica» a las acciones de los artífices del proceso. De esta forma, desaparecen el conflicto, la correlación de fuerzas y los intereses políticos. Y se omite «uno de los puntos fundamentales de crítica,» la continuidad institucional de los franquistas, a la que se alude muy levemente al hablar del ejército o la amnistía.

Se definen dos bloques bastante homogeneizados, reformistas y oposición. Y la violencia y el conflicto siempre aparecen en relación con los que se enfrentan al proceso, excepto la alusión en el libro de Anaya al Caso Almería.

Los investigadores también hacen referencia al personalismo de las élites políticas reformistas, «el sujeto de los actos políticos siempre es Suárez, no el Gobierno», frente a la mayor impersonalización de la oposición democrática y de los «ultras».

Los Pactos de la Moncloa se firmaron en octubre de 1977 entre el gobierno de Suárez y los partidos de la oposición. / FDV

La historia política pesa sobre la social y cultural, aunque esta perspectiva gana presencia en los manuales Lomloe; la materia internacional apenas es tratada; y solo el manual de Santillana incorpora un espacio propio para Galicia. En el resto, constituye un breve apartado por su proceso autonómico.

Los autores también destacan que la mayor evolución en los libros actuales no se encuentra en el cuerpo del texto. «Se han introducido elementos que tratan los problemas y conflictos de la Transición, rompiendo la idea de consenso y armonía, y de debate. Son tareas, ejercicios o textos para comentar. Lo que pasa es que lo que se aborda en el aula necesariamente es el contenido y muchas veces no se trabajan estos elementos anexos. Además 2º de Bachillerato es un curso complicado porque está muy condicionado por la PAU», reconoce Lozano.

En todo caso, defiende que la Transición debería tener un tratamiento diferenciado, más aún teniendo en cuenta el actual panorama social y político y ciertas visiones positivas del franquismo. «Las aulas pueden tener un papel fundamental y deben dar herramientas a los jóvenes para afrontar con cierto rigor histórico debates que ya están en la sociedad. Tienen que estar formados para participar en ellos. Plantear los problemas y conflictos del proceso no implica una impugnación de la democracia ni mucho menos, sino entender cómo se produjo y entender también las amenazas que puede tener», sostiene.

«Siempre se ha criticado que la asignatura de Historia consiste en aprender una sucesión de fechas y nombres, que también son fundamentales. Pero en la historia contemporánea es donde más podemos darnos cuenta de que lo más importante es enseñar a los alumnos una serie de herramientas críticas para interpretar el pasado, trabajar con él y entenderlo. Darle ese carácter historiográfico», defiende.

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Lozano y Martínez desarrollan en el grupo HC1 dos «tesis hermanas» sobre élites políticas en el tardofranquismo y la Transición en las provincias de Lugo y A Coruña, respectivamente, pero no descartan seguir trabajando en la perspectiva educativa. «Es un aspecto transversal a nuestra investigación y nos permite hacer una transferencia a la sociedad», señala.