Estos son los supermercados de Vigo abiertos este miércoles durante el festivo de San Juan: horarios y superficies
La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2026
Vigo amanece con el olor del humo todavía en el aire. La noche más mágica del año en Galicia da paso a una mañana de recoger, limpiar, recuperarse de lo tomado ayer y disfrutar de un festivo con sabor a vacaciones de verano.
Aprovechando el festivo de San Juan de hoy miércoles, muchos se juntarán con los amigos y la familia en vermús y comidas —siempre con la posibilidad de alargarlo hasta la cena—. Para los despistados que se acuerdan a última hora de hacerse con los productos necesarios para preparar un buen festín: tranquilidad, todavía no es demasiado tarde.
La normativa gallega permite que los comercios permanezcan abiertos hasta 10 domingos y festivos en 2026. Dada la importancia de la temporada navideña en la ciudad, muchos negocios se han reservado este derecho para abrir durante los domingos y festivos de diciembre; lo que hace que la mayoría cierren durante el día de hoy. Con todo, aquí te dejamos una lista de los que sí abren durante este miércoles 24 de junio.
Supermercados abiertos hoy, miércoles 24 de junio, San Juan:
- Carrefour Express:
Calle Bolivia: abierto de 07.00 a 01.00 horas.
Av. de Camelias. abierto de 09.00 a 22.00 horas.
Av. da Florida: abierto de 09.00 a 21.00 horas.
Calle Urzáiz: abierto de 09.00 a 22.00 horas.
Rúa das Teixugueiras: abierto de 09.00 a 22.00 horas.
Av. de Madrid (Carrefour Express EESS): abierto de 09.00 a 21.00 horas.
- Spar Express:
Calle Barcelona: abierto de 08.00 a 00.00 (podría cambiar).
Calle Carral: abierto de 09.30 a 22.00 horas.
Av. de Castrelos: abierto de 09.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas (podría cambiar).
- Supermercados Trujillo:
Calle Coruña: abierto de 09.00 a 00.00 horas (podría cambiar).
Travesía de Vigo: abierto de 09.00 a 02.00 horas (podría cambiar).
- Merca Express (Calle Cánovas del Castillo): abierto de 09.00 a 21.30 horas (podría cambiar).
- Supermercados Vigo / SUPERVIGO (Calle García Lorca): abierto de 09.15 a 22.00 horas (podría cambiar).
- Supermercados Oliva:
Martínez Garrido: abierto de 08.30 a 21.30 horas (podría cambiar).
Emilia Pardo Bazán: abierto de 08.30 a 21.30 horas (podría cambiar).
Todos los supermercados Alcampo, Mercadona, Carrefour, Eroski, Familia y DIA permanecerán cerrados durante todo el miércoles.
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