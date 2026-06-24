Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
San Juan 2026Frente de Ayuso con GaliciaAdiós al «Nicola» en VigoLelo, historia del boxeoNormas pisos turísticosConxemarDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

Ecologismo

Misión preservar las Cíes: los visitantes reibirán un cenicero portátil antes de subir a los barcos

Este fin de semana se repartirán cientos de ceniceros portátiles entre los turistas que lleguen al Parque Nacional de las Islas Atlánticas

Desembarque de pasajeros provenientes de las Islas Cíes.

Desembarque de pasajeros provenientes de las Islas Cíes. / Jose Lores / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Ceniceros para todos y ni una colilla en el suelo. Coincidiendo con el inicio de la temporada alta y el aumento de visitantes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, una campaña impulsada por la Red de Parques Nacionales, la asociación Paisaje Limpio y Ávora buscará reducir el abandono de colillas entregando recipientes para desecharlas.

La iniciativa se desarrollará en los puertos de Vigo, Cangas y Baiona, en los pantalanes desde los que se sale a los archipiélagos. Allí, personal de la organización repartirá ceniceros portátiles reutilizables y ofrecerá información a los visitantes sobre la correcta gestión de este tipo de residuos, cuya presencia sigue siendo una de las principales amenazas para la conservación de espacios naturales de gran valor ecológico.

La acción forma parte de una campaña estatal que recorrerá durante los meses de verano varios parques nacionales españoles y que prevé distribuir un total de 16.000.

Aunque por su tamaño suelen pasar desapercibidas, las colillas constituyen uno de los residuos más abundantes en el medio natural. Su abandono no solo genera un impacto visual en parajes de alto valor paisajístico, sino que también puede afectar a la fauna y a los ecosistemas terrestres y marinos, especialmente en áreas sensibles como las Islas Cíes.

Noticias relacionadas

Desde las entidades promotoras de la campaña recuerdan que la protección de estos espacios depende en gran medida de pequeños gestos individuales. Apagar correctamente una colilla, guardarla durante la visita y depositarla después en un contenedor adecuado son acciones sencillas que pueden salvar ecosistemas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La viguesa Valle Rodríguez, 13,90 en la PAU: «El que me digan que puedo cursar cualquier carrera me agobió bastante»
  2. Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
  3. Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
  4. Paseo de Alfonso se consolida en Vigo como enclave de moda para hostelería y restauración: «El cambio ha sido brutal»
  5. Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos
  6. Los menús del día de los supermercados de Vigo «se comen» a los restaurantes
  7. Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia
  8. La Gota de Leche se transforma para volver a ser refugio de familias en Vigo

Arde un coche en la A-55 y provoca un conato de incendio en Mos

Arde un coche en la A-55 y provoca un conato de incendio en Mos

Misión preservar las Cíes: los visitantes reibirán un cenicero portátil antes de subir a los barcos

La Audiencia revoca el archivo de la causa abierta a Santórum por llamar "narco" a un policía en el juicio del Karar

La Audiencia revoca el archivo de la causa abierta a Santórum por llamar "narco" a un policía en el juicio del Karar

Las rotondas «traducen» la identidad de las ciudades

Las rotondas «traducen» la identidad de las ciudades

La Deputación de Pontevedra renueva su apoyo a ARVI para impulsar la sexta edición del Vigo Sea Fest

La Deputación de Pontevedra renueva su apoyo a ARVI para impulsar la sexta edición del Vigo Sea Fest

El CINBIO incorpora un microscopio único para estudiar nanopartículas una a una

El CINBIO incorpora un microscopio único para estudiar nanopartículas una a una

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche

Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche
Tracking Pixel Contents