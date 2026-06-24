Misión preservar las Cíes: los visitantes reibirán un cenicero portátil antes de subir a los barcos

Ceniceros para todos y ni una colilla en el suelo. Coincidiendo con el inicio de la temporada alta y el aumento de visitantes al Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas, una campaña impulsada por la Red de Parques Nacionales, la asociación Paisaje Limpio y Ávora buscará reducir el abandono de colillas entregando recipientes para desecharlas.

La iniciativa se desarrollará en los puertos de Vigo, Cangas y Baiona, en los pantalanes desde los que se sale a los archipiélagos. Allí, personal de la organización repartirá ceniceros portátiles reutilizables y ofrecerá información a los visitantes sobre la correcta gestión de este tipo de residuos, cuya presencia sigue siendo una de las principales amenazas para la conservación de espacios naturales de gran valor ecológico.

La acción forma parte de una campaña estatal que recorrerá durante los meses de verano varios parques nacionales españoles y que prevé distribuir un total de 16.000.

Aunque por su tamaño suelen pasar desapercibidas, las colillas constituyen uno de los residuos más abundantes en el medio natural. Su abandono no solo genera un impacto visual en parajes de alto valor paisajístico, sino que también puede afectar a la fauna y a los ecosistemas terrestres y marinos, especialmente en áreas sensibles como las Islas Cíes.

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Desde las entidades promotoras de la campaña recuerdan que la protección de estos espacios depende en gran medida de pequeños gestos individuales. Apagar correctamente una colilla, guardarla durante la visita y depositarla después en un contenedor adecuado son acciones sencillas que pueden salvar ecosistemas.