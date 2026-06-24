Así están las gasolineras de Vigo a una semana del fin de las medidas fiscales: los precios más bajos desde marzo y casi sin brecha entre diésel y gasolina

Los carburantes necesarios para propulsar buena parte del parque de vehículos de Vigo son uno de los productos más expuestos a las volatilidades del mercado y a cualquier conflicto geopolítico, especialmente si tiene lugar en países con importantes reservas de petróleo. Fue el caso de la guerra en Irán, que estalló a principios de marzo y uno de sus daños colaterales fue la escalada brutal de los precios del combustible, especialmente aquel que usan los vehículos diésel, vendiéndose hace un trimestre en varios surtidores de Vigo a más de dos euros el litro, aunque la situación ha cambiado radicalmente desde entonces.

En estos momentos, el precio medio del litro de gasóleo tipo A en Vigo se sitúa en 1,54 euros, cifra que es 35 céntimos y un 19% inferior a la de la segunda semana de marzo. La reducción es similar en la gasolina 95, con un precio promedio por litro en los surtidores de la ciudad olívica situado esta semana en 1,46 euros, que contrasta con el 1,73 que llegó a alcanzar con el estallido del conflicto.

Llama la atención también cómo la brecha entre gasolina 95 y gasóleo tipo A se ha ido acortando notablemente en los últimos tiempos, contrastando los ocho céntimos que separan los precios medios del litro en la actualidad con los 35 céntimos de media que llegó a haber a mediados de abril, lo que suponía que la diferencia entre llenar dos depósitos de la misma capacidad, pero con distinto tipo de carburante, llegase a estar por encima del 25% en función de la gasolinera que se elegía.

Analizando los datos que publica periódicamente la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo cierto es que el coste del carburante en las gasolineras lleva semanas experimentando una disminución importante, con una bajada continua desde hace algo más de un mes que ha permitido a los conductores un cierto alivio a la hora de repostar sus vehículos. En la contención de precios tuvo mucho que ver al principio de la guerra en Irán la decisión del Gobierno central de aprobar un paquete de medidas fiscales para reducir los impuestos que gravan los carburantes, que permitió pasar de un 21% de IVA a un 10% durante este tiempo.

Esa reducción, sin embargo, tiene fecha de caducidad salvo giro de guion imprevisto y la próxima semana, el 1 de julio, el IVA volverá a situarse en su cota habitual, por lo que habrá que analizar el impacto en el precio final que tengan que pagar los clientes para llenar los depósitos de sus vehículos. Lo que parece irremediable es que, tras semanas con la curva de precios a la baja, esta volverá a repuntar significativamente.

Diferencias

Como es habitual desde el despliegue de las gasolineras de bajo coste, un fenómeno que irá a más en Vigo al estar en obras dos nuevas estaciones y otra buscando el aval ambiental, la elección de la gasolinera por parte de los conductores puede tener consecuencias importantes en el importe final del recibo. Según los datos facilitados por los negocios al Ministerio para la Transición Ecológica, el premio medio del litro de gasóleo podía variar esta semana en la ciudad olívica hasta 25 céntimos si se acudía a la estación del hipermercado Alcampo en la avenida de Madrid, donde se cotiza a 1,46 euros, o a la de Repsol en la avenida de Beiramar, con el coste fijado en 1,69 euros. Mientras, en el caso de la gasolina 95, la horquilla entre precios es de 21 céntimos. La diferencia para el mismo depósito puede alcanzar hasta los 13 euros.

El vaivén de precios en el arranque de año no ha afectado, sin embargo, al consumo de carburantes, según las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos (Cores), que desglosa a nivel provincial las ventas en los surtidores. Así, en el primer cuatrimestre de 2026, se despacharon casi 179.500 toneladas de gasolina y diésel en las estaciones de servicio de Pontevedra, cifra prácticamente calcada a la del año pasado y superior a la de los anteriores.

Noticias relacionadas

Prácticamente un 80% del carburante vendido en Vigo y provincia es diésel, aunque la gasolina está ganando cada vez más terreno a los vehículos de gasóleo.