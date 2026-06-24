Una fuerte granizada descarga en Chapela y Teis después de varias jornadas de tórrido calor

La noche de San Xoán dio paso este miércoles a un brusco cambio de tiempo en el área de Vigo. Después de varios días de calor y de una jornada marcada por las altas temperaturas, la humedad y un cielo gris fue ganando presencia a medida que avanzaba la tarde, y la atmósfera terminó por descargar con fuerza en torno a las 21.30 horas.

La granizada se dejó notar especialmente en Chapela y Teis, donde el pedrisco cayó con intensidad y sorprendió a los vecinos en este 24 de junio, día festivo en Galicia. En el casco urbano de Vigo, el episodio se tradujo sobre todo en una tormenta eléctrica, con rayos y truenos que rompieron el ambiente bochornoso acumulado durante el día.

La Agencia Estatal de Meteorología mantenía activo en las Rías Baixas un aviso amarillo por tormentas, con posibilidad de granizo, además de un aviso por lluvia con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Estos avisos se prolongan hasta el jueves 25 de junio a las 22.00 horas.

Para los próximos días, la previsión apunta a una mejoría gradual, aunque la inestabilidad no desaparecerá de inmediato. Este jueves se esperan nubes y claros con algunos chubascos breves, y el viernes todavía podrían registrarse lluvias débiles durante la mañana. De cara al fin de semana, el tiempo tenderá a estabilizarse, con más claros y temperaturas suaves. A partir del lunes volverá a notarse un ascenso térmico, con máximas que podrían rondar los 30 grados en Vigo y seguir subiendo el martes.