La falta de mano de obra y la inestabilidad internacional elevan un 10% los costes de la construcción en Vigo

La construcción viguesa afronta 2026 con una preocupación creciente: el repunte de los costes de producción. El Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) viene advirtiendo en los últimos meses de que los precios de materiales esenciales para la edificación están registrando nuevas subidas superiores al 10%, una tendencia que podría agravarse por la inestabilidad internacional y terminar trasladándose al precio final de la vivienda.

Aunque la actividad constructora se mantuvo prácticamente estable en Vigo y su área de influencia durante el primer trimestre del año, el sector observa con inquietud el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio y de las tensiones en torno al estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo.

«Estamos viendo nuevas subidas de los precios de los materiales por encima del 10%; sobre todo en aquellos cuya fabricación requiere fuentes de energía como gas o petróleo», explica el presidente del Coatpo, Manuel Rañó. Entre los productos afectados cita ladrillo, cerámica, acero, aluminio, hormigón, plásticos y otros derivados del petróleo.

A esta situación se suma el incremento de los costes logísticos. Según Rañó, el encarecimiento del transporte repercute directamente en el precio final de los materiales y, por tanto, en el coste global de las obras. Los profesionales del sector detectan además de dificultades de suministro y una creciente escasez de mano de obra especializada, tanto de oficios tradicionales como de técnicos y encargados de obra. Y como informó FARO la semana pasada, también escasean los operadores de grúa hasta el punto que muchas obras se están viendo ralentizadas. Es más, las empresas del sector están ofreciendo sueldos muy altos para intentar atraer a profesionales que estén facultados para ser gruista.

El presidente del Colegio advierte de que la combinación de una demanda de vivienda superior a la oferta, la falta de trabajadores y la incertidumbre internacional puede provocar que los costes de construcción continúen aumentando a ritmos superiores al 10% anual.

«La situación anterior al inicio de la guerra ya estaba generando importantes subidas de los costes de construcción, lo que acaba trasladándose al precio final de la obra nueva y de la rehabilitación», señala. A ello añade la posibilidad de movimientos especulativos que aprovechen el contexto para incrementar márgenes comerciales.

Estabilidad

Mientras tanto, los indicadores de actividad reflejan una situación de estabilidad. Vigo y su área de influencia registraron 194 expedientes de dirección de obra entre enero y marzo, apenas dos menos que en el mismo periodo de 2025. La variación es de un ligero descenso del 1%.

La obra nueva también experimentó una pequeña corrección tras el impulso registrado el pasado año por la entrada en vigor del nuevo PXOM. Los expedientes pasaron de 71 a 68, una caída del 4,2%, mientras que las actuaciones de reforma y rehabilitación crecieron ligeramente hasta alcanzar las 126 intervenciones.

Por su parte, el Presupuesto de Ejecución Material (PEM), que refleja el coste previsto de las obras, descendió un 6,4% en comparación con el primer trimestre de 2025, situándose en 44,6 millones de euros.

Pese a estos datos, el Coatpo considera prematuro extraer conclusiones sobre la evolución del ejercicio. Rañó recuerda que los proyectos constructivos suelen desarrollarse en plazos de entre 12 y 18 meses antes de iniciarse las obras y mantiene una visión optimista para el conjunto del año.