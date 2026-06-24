El éxodo de vigueses por vacaciones provoca una instalación masiva de alarmas en las viviendas que quedan vacías

Ya es un clásico del verano. Cuando la gente se va de vacaciones veraniegas quiere proteger su vivienda ante posibles robos y entradas indeseadas. Es por ello que las empresas de instalación de alarmas afrontan estos días el período de más trabajo y facturación de todo el año. «En verano se roba más y por tanto tenemos más trabajo. Pero estamos percibiendo un cambio. Ahora la gente ya no espera a que le entren en su casa para colocar algún tipo de sistema de alarma, lo hacen con antelación para curarse en salud. Las viviendas habituales quedan vacías y nos están contratando», asegura Marcos Filgueira, gerente de la empresa de seguridad viguesa CubeSystem, especializada en todo tipo de alarmas y una de las que más volumen de negocio tienen de la ciudad en este sector.

La mayoría de las que se están colocando son las conocidas como de tercera generación, que funcionan a través de inteligencia artificial y que cuentan con sensores que permiten avisar de forma inmediata de cualquier movimiento sospechoso. Por lo general, por unos treinta euros al mes, más el coste de la instalación, cualquier vivienda puede tener este tipo de seguridad. También se colocan sistemas de videovigilancia que permiten identificar al ladrón.

Además, se ha generalizado la colocación de puertas acorazadas, que tienen un coste medio de unos 2.000 euros, y que cuentan con una llave de la que es imposible hacer una copia.

Uno de los fenómenos que más está captando la atención de las empresas de seguridad en la ciudad es el creciente interés de las comunidades de propietarios por instalar sistemas de videovigilancia operativos las 24 horas en las zonas comunes de sus edificios. Según explican desde CubeSystem, desde la pandemia se ha producido un incremento de los conflictos vecinales y de los robos en viviendas, lo que ha impulsado la demanda de este tipo de soluciones. Como consecuencia, cada vez es más habitual la colocación de cámaras en accesos principales, áreas de buzones, ascensores y escaleras, así como en las entradas a los garajes para registrar posibles incidencias entre vehículos.

En algunos casos, incluso se instalan dispositivos de vigilancia en cada planta de los aparcamientos que buscan evitar episodios de vandalismo contra los coches de los residentes. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la colocación de cámaras en las comunidades de propietarios necesita ser aprobada por mayoría en junta.

La preocupación por las okupaciones es otro de los factores que impulsa a muchas comunidades de propietarios a instalar sistemas de videovigilancia permanente. A ello se suma el fenómeno de las viviendas de uso turístico, cuya elevada rotación de huéspedes y el uso inadecuado que, en ocasiones, hacen de las zonas comunes del edificio generan conflictos entre los residentes. Ante esta situación, las cámaras de seguridad permiten identificar a las personas responsables de posibles desperfectos o incidencias, facilitando la presentación de denuncias si fuera necesario.

Precisamente, la presencia okupas y de alojamientos turísticos lleva a algunas comunidades a plantearse la instalación de cámaras incluso en los pasillos de las plantas donde se encuentran estas viviendas, con el objetivo de reforzar el control y la seguridad de los espacios compartidos.

En la mayoría de los casos, estos sistemas no son supervisados en tiempo real. Funcionan mediante circuitos cerrados de televisión, que registran y almacenan las imágenes en dispositivos de grabación para su posterior consulta cuando sea necesario. También se colocan en aquellos edificios donde la comunidad sospecha que hay algún narcopiso o una casa de citas en alguna de las viviendas.