La estafa de la auditoría llega a Vigo: cómo los timadores usan tu cambio de móvil para robar datos personales

Cambiar de línea móvil o contratar internet en casa es aparentemente una gestión segura. En la mayoría de los casos son las propias compañías las que hacen la portabilidad e informan en el momento del horario en el que los técnicos realizarán la instalación. No hay revisiones dos semanas después ni comprobaciones de los servicios.

En Vigo ya se registraron casos de la estafa de la auditoría. A Lucía S. le pasó cuando cambió de R a Más Móvil. A las dos semanas de finalizar las gestiones, recibió una llamada de un móvil desconocido. «Me dijeron que eran de Más Móvil, a donde me acababa de cambiar, y me preguntaron si podían ir en una semana a hacer una auditoría. Les dije que no porque no iba a estar, pero no pensé que fuese un timo», indica. Una semana más tarde volvieron a llamar, desde otro número diferente. «El interlocutor era distinto, esta vez una mujer joven española. Me pareció raro y le dije que no», recuerda.

Desde la mencionada operadora corroboran que no hacen auditorías y que siempre se trata de una trampa. Es una de las muchas variantes del vishing, la estafa que funciona a través de una llamada. El objetivo de los timadores es acceder a datos personales, ganar confianza y robar. Vanesa Oulego, de la Policía Nacional de Vigo, explica que «cuando una persona solicita una portabilidad, a veces recibe llamadas de supuestos verificadores o departamentos de calidad que conocen detalles muy concretos de esa gestión. Eso hace que la víctima baje la guardia porque piensa que realmente está hablando con su compañía telefónica». Al principio empiezan obteniendo un nombre, pero acaban logrando más datos: «Cuanto más saben de ti, más creíble resulta una futura llamada fraudulenta. Es decir, esa información puede servir para realizar posteriormente ataques mucho más elaborados, en los que el estafador ya conoce tantos detalles que la víctima está convencida de que está hablando con una empresa legítima. Es algo que pasa muchísimo», añade.

Hay diversas estafas con esta metodología: lo más habitual es que los delincuentes se hagan pasar por una entidad de primeras confiable, como un banco, y después aseguren que hay un problema, como un cargo sospechoso. «Ahí empieza el engaño. La víctima entra en modo alarma y quiere solucionar el problema cuanto antes. En ese momento ya no analiza las cosas con la misma calma», apunta Oulego.

Consejos

La agente recuerda que es muy importante para cometer un timo tener información previa: «Si quien te llama ya sabe tu nombre, tu teléfono o incluso que acabas de cambiar de compañía, la llamada parece mucho más creíble». Por tanto, recomienda desconfiar de cualquier llamada no solicitada, no facilitar códigos ni datos sensibles por teléfono y, ante cualquier duda, colgar y contactar directamente con la compañía por sus canales oficiales.

Noticias relacionadas

Si se cae en el engaño y los datos ya fueron aportados, lo más aconsejable es anular la portabilidad llamando a la operadora. También presentar una reclamación en la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones.