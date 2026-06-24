Las empresas de pisos turísticos de Vigo se ponen serias: prohibidas fiestas, mascotas y la entrada de terceras personas por la noche

Los pisos turísticos están asociados históricamente a problemas de ruido derivados de fiestas y las consecuentes molestias al resto a los vecinos. Las propias empresas que gestionan alquileres vacacionales reconocen que se han producido históricamente «abusos» por parte de los clientes, por lo general de aquellos que vienen a Vigo por motivos de turismo. «Eran huéspedes que viajaban por ocio y que generaban conflictos, sobre todo por la celebración de fiestas. Por eso ahora hemos decidido ser muy restrictivos con las normas», explica Sergio Román, gerente de Cíes Suitel, que gestiona cinco edificios de pisos turísticos en la ciudad.

Esas normas vienen recogidas en el reglamento interno que es de obligado cumplimiento por parte de los clientes. En primer lugar, precisamente, la prohibición expresa de fiestas. Es más, se debe respetar el derecho al descanso del resto de huéspedes y también de los vecinos de las viviendas aledañas, «evitando ruidos en las habitaciones y zonas comunes entre las 22.00 y las 8.00 horas».

En este sentido, firmas del sector como Rías Baixas Rentals han empezado a instalar medidores de sonido en parte de los cerca de setenta pisos que tienen en cartera. El objetivo, tal y como explica uno de los socios de la empresa, Adrián San Juan Surís, es «evitar fiestas, sobre todo en los apartamentos grandes». Es decir, se busca disuadir a los huéspedes de generar problemas a los vecinos de los edificios.

Hay que tener en cuenta que los principales conflictos provocados por clientes de este tipo de alojamientos tienen que ver precisamente con molestias provocadas por ruidos, gritos o tener la música elevada. Un informe de la Policía Local desvela que en los últimos cuatro años han tenido que personarse un total de 120 veces en pisos turísticos.

Otra de las normas más restrictivas es la prohibición de la visita de personas ajenas a la reserva después de las once de la noche. «Si un piso lo reservan dos personas, no se puede quedar a dormir un tercero», explica Román. El reglamento interno tampoco permite la entrada de mascotas en estos pisos turísticos, únicamente casos excepcionales como los perros guía, aquellos que se encargan de asistir a personas ciegas o con una grave discapacidad visual. Se recuerda también a los huéspedes que no pueden fumar en las habitaciones y áreas cerradas.

Los niños también ocupan un lugar destacado en esas normas. Concretamente, deberán estar en todo momento supervisados por un adulto para evitar accidentes y garantizar su seguridad.

Ese reglamento interno por tanto es muy claro: el que incumpla alguna de sus cláusulas podrá ser expulsado del alojamiento. La gran mayoría de empresas que gestionan alquileres vacacionales las aplican, con algunas variaciones. Pero siempre especifican que se trata de unas reglas de obligatorio cumplimiento.

Paralelismos con los hoteles

De esta forma, los pisos turísticos continúan acercándose a los hoteles en cuanto a su funcionamiento y normativa interna. Hay que recordar que también ofrecen a todos los huéspedes una recepción las 24 horas del día. En este caso, no obstante, es telefónica, y las personas al otro lado del aparato pertenecen a una centralita ubicada en A Coruña. Atienden en varios idiomas diferentes al ser conscientes de las distintas procedencias de los clientes. Y también permiten realizar el check-in de forma online para ahorrar tiempos.

Y no solo eso, sino que tienen acuerdos con empresas especializadas para ofrecer excursiones y actividades a los huéspedes, así como descuentos en los parkings y en establecimientos de hostelería para desayunar o comer.

La frontera, por tanto, entre los hoteles y los pisos de uso turístico es cada vez más difusa.