Los embalses del área de Vigo arrancan el verano más vacíos que hace un año

Como cada año, el cielo y las lluvias que tengan lugar durante las próximas semanas definirán si Vigo y los concellos de su entorno tendrán que enfrentarse a la aplicación de medidas para no poner en riesgo el suministro de agua a vecinos, visitantes y empresas. Por el momento, el verano arranca con los embalses que nutren a la ciudad olívica y su área metropolitana con niveles de ocupación más bajos que los que había hace un año por estas mismas fechas, según se desprende de los datos del último boletín publicado por Augas de Galicia y su comparativa con el de hace 12 meses.

A principios de esta semana, la presa de Eiras, la más importante para el municipio vigués y cuyas válvulas fueron reparadas en invierno, se encontraba lleno al 92,75%, registro que contrasta con el casi 99% del año anterior. En el caso de Zamáns, por su parte, los últimos datos reflejaban que las reservas se encontraban cerca del 89%, diez puntos por debajo de los datos reflejados en 2025. La situación es todavía peor en el caso del embalse de Baíña, clave para el Concello de Baiona y que suele exponerse a más problemas durante el verano. El pasado lunes, esta presa se encontraba al 66,6% de su capacidad total, más de 20 puntos por debajo que en la misma semana del año anterior.

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Lo cierto es que, pese a un inicio de año marcado por las borrascas y los temporales y casi dos meses con precipitaciones prácticamente a diario, lo que supuso recoger en la ciudad de Vigo en enero y febrero un acumulado de más de 600 litros por metro cuadrado, a partir de marzo todo cambió y, desde entonces, los niveles de precipitación se encuentran muy por debajo de lo ocurrido en años anteriores. Así, el balance del primer semestre, a falta de las lluvias que se prevén para este jueves, deja un registro que superará los 750 litros por metro cuadrado, mientras que en 2025, a estas alturas, la cifra era de 872,3.