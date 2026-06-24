La Deputación de Pontevedra renueva su apoyo a ARVI para impulsar la sexta edición del Vigo Sea Fest

La Deputación de Pontevedra volverá a colaborar con la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) en la organización de una nueva edición del Vigo Sea Fest, el festival que cada verano convierte a Vigo en escaparate de los productos del mar y en un espacio de promoción del consumo de pescado. La vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez; el presidente de ARVI, Javier Touza; y el director gerente de la cooperativa, Edelmiro Ulloa, mantuvieron un encuentro en la sede provincial de Vigo para abordar los detalles de esta colaboración institucional, que se formalizará mediante la firma del correspondiente convenio.

La administración provincial aportará 55.000 euros a ARVI para la organización del evento, que celebrará su sexta edición entre los días 9 y 12 de julio. Sánchez reafirmó la apuesta de la Deputación por una iniciativa que pone en valor uno de los sectores estratégicos de la provincia, conecta el puerto con la ciudad y fomenta hábitos de alimentación saludables. «El Vigo Sea Fest es un evento gastronómico y cultural que se ha convertido en una herramienta eficaz para difundir los beneficios del consumo de pescado y acercar a la sociedad el papel fundamental que desempeña el sector pesquero en la economía de Vigo», señaló.

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El Vigo Sea Fest se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales festivales vinculados al mar y a la gastronomía pesquera de Galicia. La cita reúne a miles de visitantes en torno a una programación que incluye degustaciones, demostraciones de cocina, actividades familiares y actuaciones musicales. El objetivo principal del festival es promover el consumo de productos pesqueros y divulgar sus beneficios nutricionales, al tiempo que pone en valor el trabajo de la flota y de toda la cadena mar-industria.