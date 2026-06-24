Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
San Juan 2026Frente de Ayuso con GaliciaAdiós al «Nicola» en VigoLelo, historia del boxeoNormas pisos turísticosConxemarDirecto incendios y ola de calor
instagramlinkedin

Arde un coche en la A-55 y provoca un conato de incendio en Mos

Viajaban dos personas en su interior, que pudieron salir a tiempo antes de que las llamas devorasen prácticamente por completo el vehículo

Al fondo a la derecha, el coche envuelto en llamas en plena A-55 a la altura de Mos.

Al fondo a la derecha, el coche envuelto en llamas en plena A-55 a la altura de Mos. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Edgar Melchor

Un coche acabó calcinado en su práctica totalidad este mediodía mientras circulaba por la A-55, a la altura de Mos. Las dos personas que viajaban en su interior resultaron ilesas tras lograr salir del vehículo a tiempo.

El suceso ocurrió concretamente sobre las 12.45 horas de este miércoles en las curvas de la A-55 —kilómetro 12 en sentido creciente de la circulación, hacia O Porriño—, al paso de la autovía por la parroquia de Petelos, en Mos, según ha informado a FARO el 112 Galicia.

El conductor, tras percibir la situación anómala, arrimó el vehículo hacia el arcén para no obstaculizar el tráfico. Sin embargo, la proximidad de las llamas con una zona de arbolado acabó provocando un conato de incendio que finalmente fue sofocado con rapidez.

Noticias relacionadas

Hasta el lugar, acudieron la Guardia Civil de Tráfico, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mos, la Protección Civil de Mos y una ambulancia del 061.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La viguesa Valle Rodríguez, 13,90 en la PAU: «El que me digan que puedo cursar cualquier carrera me agobió bastante»
  2. Guía para disfrutar de la noche de San Xoán en Vigo: dónde habrá hogueras, horarios de Vitrasa y recomendaciones para evitar multas
  3. Un empresario mexicano va a juicio en Vigo acusado del impago de 201.000 euros en pensiones a sus dos hijos menores
  4. Paseo de Alfonso se consolida en Vigo como enclave de moda para hostelería y restauración: «El cambio ha sido brutal»
  5. Guía para no perderte los conciertos de Castrelos: entradas, horarios, límites y consejos
  6. Los menús del día de los supermercados de Vigo «se comen» a los restaurantes
  7. Vigo se convertirá en un «refugio» del calor extremo en Galicia
  8. La Gota de Leche se transforma para volver a ser refugio de familias en Vigo

Arde un coche en la A-55 y provoca un conato de incendio en Mos

Arde un coche en la A-55 y provoca un conato de incendio en Mos

Vigo, entre las 22 universidades españolas más sostenibles

Misión preservar las Cíes: los visitantes reibirán un cenicero portátil antes de subir a los barcos

La Audiencia revoca el archivo de la causa abierta a Santórum por llamar "narco" a un policía en el juicio del Karar

La Audiencia revoca el archivo de la causa abierta a Santórum por llamar "narco" a un policía en el juicio del Karar

Las rotondas «traducen» la identidad de las ciudades

Las rotondas «traducen» la identidad de las ciudades

La Deputación de Pontevedra renueva su apoyo a ARVI para impulsar la sexta edición del Vigo Sea Fest

La Deputación de Pontevedra renueva su apoyo a ARVI para impulsar la sexta edición del Vigo Sea Fest

El CINBIO incorpora un microscopio único para estudiar nanopartículas una a una

El CINBIO incorpora un microscopio único para estudiar nanopartículas una a una

DIRECTO | Evolución de los incendios y olas de calor en Galicia

Tracking Pixel Contents