Arde un coche en la A-55 y provoca un conato de incendio en Mos
Viajaban dos personas en su interior, que pudieron salir a tiempo antes de que las llamas devorasen prácticamente por completo el vehículo
Un coche acabó calcinado en su práctica totalidad este mediodía mientras circulaba por la A-55, a la altura de Mos. Las dos personas que viajaban en su interior resultaron ilesas tras lograr salir del vehículo a tiempo.
El suceso ocurrió concretamente sobre las 12.45 horas de este miércoles en las curvas de la A-55 —kilómetro 12 en sentido creciente de la circulación, hacia O Porriño—, al paso de la autovía por la parroquia de Petelos, en Mos, según ha informado a FARO el 112 Galicia.
El conductor, tras percibir la situación anómala, arrimó el vehículo hacia el arcén para no obstaculizar el tráfico. Sin embargo, la proximidad de las llamas con una zona de arbolado acabó provocando un conato de incendio que finalmente fue sofocado con rapidez.
Hasta el lugar, acudieron la Guardia Civil de Tráfico, el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Mos, la Protección Civil de Mos y una ambulancia del 061.
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