Vigo pierde más de 300 viviendas turísticas en un año

Las viviendas turísticas que operan en Vigo están sufriendo una reducción drástica. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en noviembre de 2024 había 1.493 registradas y, en solo un año, pasaron a ser 1.181, lo que representa un 21% menos. Es una tendencia generalizada en el país y en la comunidad autónoma: en A Coruña cayeron a la mitad, pasando de 800 a 435.

La caída coincide con el endurecimiento de los requisitos para operar este tipo de alojamientos y con la entrada en vigor de nuevas obligaciones administrativas. Desde 2025 las comunidades de propietarios pueden votar para que se prohíban los pisos turísticos, necesitándose al menos un 60% de los votos que computan tanto por personas como por cuotas de participación. Por otro lado, el 1 de julio del mismo año se puso en marcha el sistema de la «ventanilla única de registro», que obliga a censar oficialmente las viviendas como turísticas para que reciban un número con el que después ya pueden anunciarse. Hasta esta medida era complejo controlar los fraudes y, desde que se aprobó, decenas de miles de solicitudes fueron rechazadas.

Los datos del registro de la Xunta muestran que en la ciudad siguen existiendo más de 2.000 viviendas de uso turístico inscritas, una cifra muy superior a las que aparecen activas en las principales plataformas de alquiler vacacional. Esta diferencia apunta a que una parte de los propietarios ha dejado de comercializar sus inmuebles o no ha completado los trámites necesarios para seguir haciéndolo.

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La tendencia también refleja un cambio respecto a los años de fuerte expansión de este modelo de alojamiento. Tras alcanzar máximos históricos, el número de viviendas turísticas activas se ha ido reduciendo de forma sostenida durante los últimos meses hasta situarse en niveles que no se veían desde hace más de un año. Aun así, Vigo continúa siendola ciudad gallega con mayor oferta de este tipo de alojamientos y su capacidad supera ampliamente a la de la planta hotelera tradicional. Tiene más que ciudades con el doble de habitantes, como Zaragoza y las mismas que Bilbao.