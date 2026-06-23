Vigo ofrece talleres de verano gratuitos para niños en el museo de Castrelos

El Concello de Vigo pondrá en marcha este verano una nueva programación de talleres gratuitos para niños y niñas de entre 5 y 12 años en el museo de Castrelos, con el objetivo de ofrecer durante julio y agosto actividades pensadas para aprender, crear, jugar y compartir experiencias.

El portavoz del gobierno municipal, Carlos López Font, explicó que el programa estará formado por cuatro talleres, cada uno de ellos repetido en dos semanas distintas, con un formato de una semana de duración y en horario de 10.30 a 13.30 horas. Cada turno contará con 20 plazas y, en una primera fase, cada participante solo podrá inscribirse en una actividad para facilitar el acceso al mayor número posible de familias. Si al terminar el proceso de matrícula quedasen vacantes, podrán anotarse personas que ya hayan participado en otro taller.

La primera propuesta será «Laboratorio de arte», prevista entre el 7 y el 10 de julio y entre el 4 y el 7 de agosto. En este caso, los participantes se acercarán a la creación artística desde la prehistoria hasta los pazos del siglo XX, con actividades centradas en la pintura rupestre, los pigmentos naturales, los retratos y las artes decorativas.

La segunda actividad, «Arte en construcción», se celebrará del 14 al 17 de julio y del 11 al 14 de agosto. El taller invitará a los niños a convertirse en pequeños arquitectos para descubrir la historia y la evolución del pazo de Castrelos, fijándose en sus torres, jardines, construcciones antiguas y recorridos menos conocidos.

La tercera propuesta llevará por título «Castrelos, cámara y acción» y tendrá lugar del 21 al 24 de julio y del 18 al 21 de agosto. La fotografía y la imagen serán aquí la puerta de entrada a la historia del recinto, a través de los retratos familiares, del archivo fotográfico de Hugh Allen y de distintas técnicas vinculadas al lenguaje fotográfico.

Por último, el ciclo se cerrará con «El gran teatro de Castrelos», programado entre el 28 y el 31 de julio y entre el 25 y el 28 de agosto. En este caso, el teatro, la danza y la expresión corporal se mezclarán con la creación plástica para acercarse a la historia del pazo desde una perspectiva diferente, dando vida a personajes retratados en el museo y a distintos espacios históricos del recinto.