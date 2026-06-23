Vigo concentra las emergencias por motos de agua en Galicia y presenta la nueva campaña de seguridad náutica

El entorno de Vigo se ha convertido en el principal foco de emergencias relacionadas con motos de agua en Galicia, según los datos difundidos por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en el marco de su nueva Campaña de Verano de Seguridad Náutica. La iniciativa busca concienciar a los usuarios sobre la importancia de navegar con responsabilidad y respetar las normas de seguridad.

La Capitanía Marítima de Vigo es la que más incidencias de este tipo ha registrado en lo que va de año en la comunidad, con tres incidencias contabilizadas de un total de 36 en toda la costa española. Además, durante 2025, el 13% de las denuncias estuvieron relacionadas con motos náuticas, lo que supone 42 expedientes. Las sanciones graves representaron ese mismo porcentaje, con 19 casos.

Ante la situación, la Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, ha lanzado una campaña de seguridad bajo el lema «En la moto náutica, sensatez» y el hashtag #SensatezEnElMar. De esta manera, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aspira a fomentar conductas cívicas entre los usuarios de estas embarcaciones para reducir unos incidentes que a nivel nacional aumentaron un 11% en 2025 respecto al año anterior. La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) y de la Guardia Civil.

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, destacó durante la presentación que la seguridad en el mar depende tanto del cumplimiento de las normas como de la responsabilidad individual. En este sentido, avanzó que el futuro Reglamento General de la Navegación de Recreo incorporará una licencia específica para motos de agua y exigirá prácticas reglamentarias para obtener la titulación correspondiente.

Noticias relacionadas

La campaña se difundirá durante todo el verano a través de las redes sociales del Ministerio y de Salvamento Marítimo, así como mediante guías, folletos e infografías con recomendaciones para una navegación segura.