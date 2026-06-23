El viernes abre la inscripción para el programa 'Verán 2026' del MARCO: laboratorios artísticos, talleres infantiles y visitas para grupos sin salir de Vigo

Llega el verano y Vigo prepara una oferta cultural cargada de actividades para todos los públicos. Más allá de los tan esperados conciertos de Castrelos, iniciativas como las que presenta hoy el MARCO añaden variedad a una ya de por sí nutrida agenda veraniega en la ciudad olívica.

El área de Didáctica del museo presenta su programación especial de cara al mes de julio, con la inclusión estrella este año de obradoiros infantiles. Estas actividades no estarán solo dirigidas a los más pequeños, el programa también incluye Laboratorios Artísticos para familias, talleres y actividades para grupos y colectivos con necesidades específicas; todo esto como parte del programa MARCOinclusivo, en colaboración con la Fundación la Caixa.

La inscripción a todas estas actividades abrirá este viernes, 26 de junio, y podrá hacerse en la taquilla de recepción. También podrá solicitarse más información en el correo electrónico recepcion@marcovigo.com y al teléfono 986 113900 (ext. 200).

Obradorios Infantiles de verano

Para público infantil de 3 a 6 años

Conducidos por Mª Xosé Martínez y personal de Didáctica del MARCO

Del 7 al 31 de julio de 2026

Horario: martes, miércoles y viernes de 12.00 a 13.30 horas

MARCO: salas de exposición y Espazo Anexo

Gratuito, previa inscripción (plazas limitadas)

Para los más pequeños, las actividades del taller ponen el foco en una experiencia de aprendizaje basada en el disfrute, a la vez, sirven de apoyo a la conciliación familiar durante el periodo estival.

Las obras de las exposiciones son el eje conductor a través del cual los menores experimentarán con técnicas, elementos, conceptos, temas y recursos presentes en artistas como Alberto Ardid —humor, repetición, acción—, Mariana Gomes —pincelada, pintura como materia orgánica— y Francisco Mendes Moreira —reciclaje, apropiación—; todo ello sirviéndose de distintos materiales.

Laboratorios artísticos de verano

Para participantes a partir de 7 años solos o acompañados de adultos

Conducido por Cristina González Larriba (Arte&Garabato) y personal de Didáctica del MARCO

Del 9 al 30 de julio de 2026

Horario: jueves de 11.30 a 13.00 horas

MARCO: salas de exposición y Espazo Anexo

Gratuito, previa inscripción (plazas limitadas)

Estos laboratorios se vertebran como una serie de cuatro sesiones independientes alrededor de las obras de Alberto Ardid y otros artistas contemporáneos. En ellas se abordan acciones y experimentos en torno a la percepción.

Los participantes explorarán los mecanismos de la visión, «redescubriendo paisajes exteriores e interiores», utilizando técnicas y procesos creativos para alterar y manipular imágenes, jugando con ideas y elementos como el fragmento, la línea, las escalas y los planos de color. Trabajarán también conceptos como la acumulación, el registro y la repetición como estrategias de creación artística. Observarán la luz, la sombra y sus reflejos, cómo elementos transformadores y generadores de noticias narrativas visuales.

Visitas y talleres para grupos

Actividades a medida para todas las edades (colectivos, asociaciones y grupos con necesidades específicas)

Conducidos por Mª Xosé Martínez y personal de Didáctica del MARCO

Del 7 al 31 de julio de 2026

Horario: martes, miércoles y viernes de 10.30 a 12.00 horas

MARCO: salas de exposición y Espazo Anexo

Gratuito, previa inscripción (plazas limitadas)

(plazas limitadas) Mínimo 10 y máximo 25 participantes por grupo (en grupos pequeños, el número de participantes puede completarse con otras reservas)

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Las muestras de Mariana Gomes, Francisco Mendes Moreira, Alberto Ardid, y el nuevo proyecto ARTISTAS EN CONSTRUCIÓN, ofrecen múltiples posibilidades de interacción y mediación para grupos y colectivos con necesidades específicas, con propuestas diseñadas a medida en función de las características de los participantes. Se trata de «un aprendizaje basado en el descubrimiento, la curiosidad y un pensamiento flexible y creativo».