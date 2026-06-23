«Ni toma de muestras» ni «nuevos investigados»: la investigación del crimen de Judith vuelve a estancarse

Cerrada, provisionalmente, la investigación judicial del crimen de la Judith, se abrió la policial, en este caso a cargo de la Guardia Civil. Tras el hallazgo bajo las uñas de esta viguesa de 37 años asfixiada en noviembre de 2023 restos de dos varones no identificados distintos al del principal sospechoso de su asesinato, la jueza de Tui que dirige el caso acordó su archivo (para que no corran los plazos procesales) ordenando al Instituto Armado reactivar sus pesquisas de cara a averiguar quiénes son esos dos varones cuyo perfil genético se evidenció también en otras partes del cuerpo y en la camiseta y las medias que vestía la mujer.

De esta decisión judicial que dio «un giro total» —así mismo lo definió la jueza instructora— al caso han pasado ya cuatro meses. Durante este tiempo, «no se están realizando tomas de muestras ni investigando a ninguna persona nueva», tal y como informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), con lo que el caso vuelve a estancarse como ya pasó durante año y medio.

Y es que el auto de la jueza instructora se produjo tras muchos meses de espera por los resultados del informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, donde la causa estuvo también paralizada. Tanto que llegó a dictarse un auto de puesta en libertad contra el único detenido e investigado ahora por la muerte de Judith (un cliente con el que había quedado esa noche) por la demora en el trámite de la causa.

El informe que basó el auto judicial de archivo era rotundo: bajo las uñas de Judith se detectó perfil genético de la víctima y de los dos varones no identificados. No se halló, sin embargo, restos biológicos del entonces único investigado. Para la jueza, teniendo en cuenta cómo se produjo el asesinato de Judith —«sujeción del cuello con una mano; inmovilización de la víctima en el suelo, situándose el agresor sobre la víctima sujetándole los brazos con sus piernas»—, la víctima «se enfrentó» y tuvo que arañar a su agresor, por lo que la ausencia de ADN de este hombre en las uñas pone, a criterio de la jueza, en duda su autoría.

Con todo, sí se localizó semen de del investigado en el paño con el que se asfixió y dio muerte a Judith y también de otro de los varones no identificados.

De este modo, argumenta que la falta de indicios sólidos y la existencia de dudas sobre la autoría, el tribunal de instancia acuerda el sobreseimiento provisional e indica que «será necesario oficiar a la Guardia Civil para que se inicien las investigaciones para identificar a los titulares de los perfiles genéticos detectados y practicar nuevas imputaciones una vez se tengan los resultados».

En su día, cuando se produjo el crimen, los agentes tuvieron en su punto de mira a dos personas: un novio de Judith y otra persona de su entorno.